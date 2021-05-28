"Відсвяткували" останній дзвінок. У Запоріжжі випускники побилися з чоловіком у фонтані (відео)

У Запоріжжі святкування останнього дзвоника закінчилося бійкою випускників з чоловіком – на місці працювала поліція

У Запоріжжі після останнього дзвоника випускники школи побилися з чоловіком.

Відповідне відео опублікували в Telegram-каналі "РіднеЗП".

Як пояснили в соцмережі, після святкування школярі вирішили скупатися у фонтані. У цей час до них підійшов чоловік і попросив закурити, а після почав бризкати в них водою з того ж фонтану. Тоді і почалася бійка.

"У підсумку випускник поїхав у райвідділ, а потерпілий у лікарню", – написали в публікації.

На відео видно, що вони тягли один одного у воду, кидали на асфальт. Водночас очевидці просто спостерігали за тим, що відбувається.

Також у Мережі написали, що в поліції області підтвердили інформацію з стосовно події. На батьків двох юних порушників склали протоколи за невиконання обов'язків із догляду за дітьми і розпиття алкоголю у громадських місцях.

Нагадаємо, раніше в Одеській області школяр жорстоко побив семикласника.

Крім того, в Запоріжжі дві дівчинки-підлітка побилися через хлопця.