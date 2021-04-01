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Відраза на все життя: жителька Запоріжжя купила ковбасу з хробаками всередині (фото і відео)

1 квітня, 14:35

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Жінка купила ковбасу сорту "Італійська"

У Запоріжжі місцева жителька купила ковбасу з "живністю" усередині. Між шматочків м'яса були великі личинки і черв'яки.

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Фото і відео Олена Прокудріна опублікувала на своїй сторінці в Facebook.

"Купила вчора ковбасу Гармаш, сорт Італійська. Палка коштує майже 300 гривень. Удома коли почала різати, то просто шокувалась. Відраза від ковбаси на все життя гарантована після такого", – написала жінка.

За її словами, всередині ковбаси черв'яки "завдовжки з половину пальця".

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Обережно! На відео присутня ненормативна лексика!

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україну завезли апельсини з хробаками і як вибрати дійсно хороший продукт.

Також "Сьогодні" розповідали, як вибрати якісні сосиски і ковбасу. Ми дізналися способи, які дозволять відразу оцінити, чи гарний перед вами продукт.

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Запоріжжя покупки ковбаса черв'яки зіпсовані
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