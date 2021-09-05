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По дорозі з Кирилівки зник чоловік – рідним довелося його визволяти з рабства

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
5 вересня, 12:46
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Віталія Харчука разом з іншими людьми змушували працювати безкоштовно
Віталій Харчук був вивезений в село в Херсонській області / Фото: колаж "Сьогодні"
Віталій Харчук був вивезений в село в Херсонській області / Фото: колаж "Сьогодні"

У Херсонській області знайшли 34-річного Віталія Харчука, який в середині липня пропав у курортній Кирилівці. Чоловік понад місяць перебував у рабстві.

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Про це повідомляє "Ріа Мелітополь".

Виявилося, що Віталій Харчук був вивезений в село в Херсонській області і потрапив у рабство. Там його разом з іншими людьми змушували працювати безкоштовно. Йому вдалося попросити у когось із селян телефон і додзвонитися рідним.

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Рідні чоловіка не стали звертатися в поліцію, а поїхали в херсонське село, де за грошову винагороду забрали його додому.

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Про зникнення жителя Тернопільської області Віталія Харчука стало відомо 19 липня. У поліцію звернулася його сестра. Чоловік працював у курортній Кирилівці. 16 липня він виїхав до Мелітополя і пропав. Він розшукувався відділом поліції № 1 Мелітопольського районного управлінням поліції ГУНП в Запорізькій області. До пошуків підключилися і волонтери.

Кількість злочинів в Україні зменшується

За даними "Вікіпедії", в Україні з початку 2010-го зменшується кількість злочинів. Якщо тоді за рік зафіксували 500 902 заяви, то в 2020 році – 335 000. При цьому кількість убивств зменшилася вдвічі:

  • в 2010 – 2356 убивств;
  • в 2020 – 1326.

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