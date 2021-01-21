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Під Запоріжжям 16-ти і 18-річна подруги продавали наркотики в соцмережі: у них товару на 7 млн грн

21 січня, 20:00

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Дівчатам загрожує до 12 років позбавлення волі

У Запорізькій області правоохоронці викрили двох дівчат, які продавали наркотики в соцмережі. У них вилучили товару на більш ніж сім мільйонів гривень.

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Про це повідомила пресслужба Нацполіції Запорізької області.

Установлено, що двом подругам 16 і 18 років. Вони торгували "альфа PVP", каннабісом і таблетками екстазі в Telegram-каналі. Отримували заборонений товар поштою, в орендованій квартирі фасували і надсилали клієнтам в інші області України.

Одну зі зловмисниць затримали, коли вона отримала чергову посилку з речовинами. У неї вилучили два пакети з "Альфа PVP" загальною вагою близько кілограма.

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Крім того, під час обшуку в квартирі вилучили понад 1000 сліп-пакетів різних обсягів з розфасованими наркотиками завважки понад 6 кг, таблетки екстазі, а також телефони, фасувальні матеріали з логотипом "магазину" і електронні ваги. Вартість знайденого за цінами "чорного" ринку становить понад 7 мільйонів гривень.

Зараз порушниці затримані, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Київщині виявили нарколабораторію.

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Крім того, в Запоріжжі викрили наркокур'єра з "товаром" на 11 млн гривень.

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торгівля наркотики затримання наркоторгівля запорізька область
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