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Під Запоріжжям злива затопила курортну Кирилівку – вода потрапила до будинків (фото)

8 серпня 2021 17:24

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Рятувальникам довелось за допомогою мотопомп відкачали близько 600 куб.м води

Три будинки курортної Кирилівки накрила вода / Фото: колаж "Сьогодні"

Три будинки курортної Кирилівки накрила вода / Фото: колаж "Сьогодні"

Протягом минулої доби, 7 серпня, сильні дощі та зливи затопили курортну Кирилівку – вода потрапила до будинків.

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Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"За прогнозами УкрГідрометцентру, минулої доби у Запорізькій області спостерігалися ускладнення погодних умов. Так, за даними спостережень гідрометстанцій, у смт Кирилівка відмічався сильний дощ та шквал до 20 м/с", – йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

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Злива затопила 3 приватних будинки на вулиці Приморський бульвар. Рятувальникам довелось за допомогою мотопомп відкачали близько 600 куб.м води.

Фото: ДСНЧ

Фото: ДСНЧ

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Внаслідок події ніхто не постраждав, а на ліквідацію наслідків негоди рятувальники залучили 1 одиницю техніки, 3 мотопомпи та 6 осіб особового складу.

Фото: ДСНС
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Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

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