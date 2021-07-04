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Потоп, погром і навала медуз: що накоїла негода в Бердянську (відео)

4 липня 2021 20:44

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Місто накрила потужна гроза, сильний вітер позносив усе навколо, а на берег викинуло силу-силенну медуз

Гроза та вітер у Бердянську / колаж "Сьогодні"

Гроза та вітер у Бердянську / колаж "Сьогодні"

У приморському Бердянську (Запорізька область) в неділю, 4 липня, пройшла сильна гроза, супроводжувана ураганним вітром, вона просто розгромила міські пляжі.

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Про це свідчать відео, що їх публікують очевидці в Мережі.

На відео знято, як під час потужної зливи вітер просто зносить усе навколо, видно також значне затоплення.

Ще на одному відео, знятому безпосередньо на пляжі, показано справжній погром через грозу з вітром. Увесь пляж затоплений, з води стирчать перевернуті пластикові шезлонги та інші знесені вітром предмети.

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Місцеві жителі й очевидці повідомляють, що шторм прибив до берега безліч медуз, ними встелене узбережжя.

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