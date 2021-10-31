Рід захисників України. Помер ветеран Другої світової Іван Залужний, онук якого загинув на Донбасі

У неділю, 31 жовтня, помер відомий запорізький ветеран Другої світової війни, учасник Сталінградської битви, капітан 1 рангу Військово-морських сил СРСР Іван Залужний. Його життя обірвалося у віці 103 роки.
Про це повідомляє Запорізька ОДА.
Що відомо про ветерана?
Іван Залужний пережив Голодомор 1932-1933 років. Після закінчення шести класів отримав професію токаря та влаштувався на роботу на завод у Запоріжжі, де у секретному цеху виробляв деталі снарядів. У 1938 році був призваний до 14-го гірничо-стрілецького кавказького полку.
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З початком війни у складі 355-го окремого батальйону морської піхоти брав участь у боях за Сталінград. Пройшов не лише всю війну, а й японську кампанію. Дослужився до капітана I рангу, а після війни продовжив службу в армії.
У червні 2018 року Івана Залужного було нагороджено орденом "За мужність" ІІІ ступеня. Нагороду він отримав за особисту мужність та самовідданість у роки Другої світової війни, патріотичне виховання молоді. У травні 2021 року Івану Залужному виповнилося 103 роки.
Онук-герой
Учасник битви за Сталінград Іван Залужний втратив улітку 2014 року свого єдиного онука, який вирушив на Донбас захищати країну від російських окупантів Доброволець Нацгвардії Іван Гутник-Залужний загинув під Амвросіївкою Донецької області, але врятував у бою життя 50 товаришів по службі.
Ветеран активно підтримував місцевих бійців АТО та спілкувався з представниками військової частини, де раніше служив його онук.
У 2015 році він став символом Дня перемоги та Дня пам'яті та примирення. Соціальний ролик, де морський піхотинець часів Другої світової розповідає про свого онука, який загинув у АТО, набув великого резонансу.
Війна на Донбасі
- Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.
- У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
- Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.
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