Російські війська вийшли з Енергодару, доля АЕС поки що невідома – голова ОДА

Про ситуацію на Запорізькій АЕС поки не повідомляють

У місті відновлено контроль усіх органів влади / Колаж "Сьогодні"

Війська Російської Федерації вийшли з Енергодара. Також у місті відновлено контроль усіх органів влади, а керівник місцевої влади на місці.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

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"Сьогодні ми бачили у Мелітополі мітинг величезний. Люди показують свою продержавницьку позицію. В Енергодарі теж все нормально. Орки з міста вийшли" , – сказав Олександр Старух.

Також в Енергодарі минулої ночі були факти мародерства з боку окупантів.

"Там пограбували все, просто армія гопників. То за телефон убили, то ноутбуки вкрали. Навіщо їм у полі ноутбук взагалі не зрозуміло", – додав Олександр Старух.

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Про ситуацію на Запорізькій АЕС поки що не повідомляють.

Ситуація на Запорізькій АЕС