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СБУ проводить обшуки на місці зборів акціонерів компанії "Мотор Січ" в Запоріжжі

31 січня, 15:05

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

На місці працювали понад 50 поліцейських і 200 військовослужбовців Нацгвардії

У неділю, 31 січня, у Запоріжжі мали відбутися збори акціонерів "Мотор Січі". На місце зборів приїхали співробітники СБУ, щоб провести слідчо-оперативні дії.

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Про це йдеться на сайті СБУ.

Зазначається, що компанія має важливе оборонне значення для України.

"Правоохоронці фіксують можливі протиправні дії представників компаній DCH і Skyrizon Aircraft Holdings Limited, пов'язані з встановленням контролю над акціонерним товариством "Мотор Січ", – йдеться в повідомленні.

За інформацією місцевих ЗМІ, сьогодні на місці, де мали пройти збори акціонерів, зібрався мітинг.

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Раніше повідомляли, що слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки України (ГСУ СБУ) оголосили в розшук колишнього першого заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного.

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