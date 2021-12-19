Секретні підземелля та загибель господаря. Що відомо про таємничу садибу Попова

Садибу Попова давно не реставрували нібито через те, що будівля проклята і всі, хто береться до роботи, вмирають. Що ще відомо про палац

Як виглядала садиба Попова раніше і зараз / Фото: Колаж: Сьогодні

Садибу Попова вважають однією з найкрасивіших у Запорізькій області. Її побудував генерал-майор Василь Попов наприкінці XIX століття, після чого незабаром помер.

Сайт "Сьогодні" дізнався, які таємниці приховує садиба.

Реклама

Таємнича смерть Попова

Як пише mv.org.ua, одна з легенд розповідає про циганку. Якось на ярмарку вона поворожила Попову на руці й заявила, що той помре одразу після закінчення будівництва. За розповідями, саме через це роботи над будинком тривали так довго. Збіг чи ні, але невдовзі після закінчення будівництва Попов справді помер.

Василь Попов помер після завершення будівництва. Фото pinterest

Проклятий будинок

Цю легенду передають здебільшого студенти. За їхніми розповідями, замок Попова проклятий і нібито всі, хто брався за його реставрацію, незабаром помирали. Через це будівля і перебуває у такому занедбаному стані. Проте цим оповіданням вже є спростування: на реставрацію музейно-архітектурного комплексу просто нема грошей.

Який вигляд має садиба Попова. Фото igotoworld

Загадкові підземелля

У 2015 р. у замку Попова знайшли нові підземелля. Раніше про їхнє існування розповіла місцева жителька, яка під час війни ховалася в цих підвалах. Тепер там ведуть розкопки. Якщо тунель таки знайдуть, це стане сенсацією не лише для Запорізької області, а й для всієї країни.

Реклама

Яким був палац. Фото "Україна інкогніта"

"Коли мені було шість років, разом з однолітками я часто бував у замку та лазив у підземний хід. Він починався там, де за Попова розміщувалися стайні, а нині спортзал. Тоді (1948-1949 рр.) хід ще був повністю завалений. Старі люди, які жили в часи Попова, розповідали про підземний хід, що вів на могилу-курган. (…) Інші говорили, що підземний хід вів на Лису гору", – розповів місцевий житель.

Легенда про грузинську княжну

Ще одна історія розповідає про грузинську князівну Олену Еріставі, матір власника садиби Василя Попова. Вона нібито не витримала смерті свого чоловіка, піднялася на найвищу вежу садиби і кинулася вниз, розбившись на смерть. Але це неправда.

Олена Еріставі. Фото "Вікіпедії"

Трагічна історія з вежею справді була, але з далекою родичкою Попових. Якось вона приїхала погостювати в садибу і піднялася на найвищу вежу крутими сходами, щоб помилуватися краєвидом. Там вона невдало оступилася, зірвалася вниз і розбилася.

Реклама

Одна з веж садиби. Фото localtravel

У документах, що збереглися, так і зазначено: "Прибула своїм ходом, а вирушила на батьківщину для поховання".