Смерть через рибу. У Запорізькій області новий спалах небезпечної хвороби

До лікарні потрапила подружня пара, яка вживала в'ялену рибу

На Запоріжжі помер чоловік через ботулізм. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Запорізькій області у місті Бердянськ від ботулізму помер чоловік. На ринках, де продають рибу, розпочалися масові перевірки.

Про це повідомляє прес-служба Запорізької обласної Держпродспоживслужби.

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Подробиці

Ботулізм виявили у подружжя ще минулого тижня. Жінка досі перебуває у лікарні.

За день до госпіталізації пара вживала в'ялену рибу, а саме плотву та лящ, яку купили на центральному ринку Бердянська. Лабораторні дослідження виявили у зразках їжі та крові постраждалих ботулотоксин типу "Е".

Перевірки

Держпродспоживслужбою проводиться санітарно-епідеміологічне розслідування та позаплановий захід на ринку "Центральний" міста Бердянськ. У суб'єктів господарювання перевіряються документи безпеки рибної продукції та умов її реалізації.

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Яку рибу не можна купувати

Медики рекомендують відмовитися від купівлі риби, продавці якої не можуть пред'явити документи, які могли б підтвердити якість та безпеку продукції.

Також рекомендують не купувати виготовлені в домашніх умовах:

в'ялену,

копчену,

солону рибу,

консерви,

інші продукти харчування у місцях стихійної торгівлі та без супровідних документів.

Перевіряйте строк придатності продуктів та зберігайте чеки. При приготуванні страв у домашніх умовах, у тому числі риби, дотримуйтесь технології приготування, термінів та умов зберігання.

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Перші симптоми захворювання на ботулізм:

порушення зору;

сильно виражена сухість у роті;

важко говорити (голос стає тихим чи зникає);

підвищена стомлюваність, м'язова слабкість;

запаморочення;

короткочасні ознаки ураження травної системи (нудота, блювання, ослаблення випорожнень), найчастіше виникають через 12-24 години після споживання зараженої їжі. У той же час, симптоми можуть виникнути раніше (вже через 2 години) або значно пізніше (4 доби та більше).

За наявності перших ознак нездужання негайно звертайтеся за допомогою.

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