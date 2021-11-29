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Смертельна аварія на трасі Дніпро-Запоріжжя: авто розбилося вщент (фото, відео)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
29 листопада, 14:00
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Одного постраждалого госпіталізували з множинними травмами до лікарні
Смертельна ДТП у Запорізькій області. Фото: колаж "Сьогодні"
Смертельна ДТП у Запорізькій області. Фото: колаж "Сьогодні"

У понеділок, 29 листопада, на трасі Дніпро-Запоріжжя сталася смертельна ДТП. Внаслідок зіткнення двох легкових машин загинуло троє осіб.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП України у Запорізькій області.

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Деталі ДТП

Аварія сталася в районі населених пунктів Надія та Червоний Яр. водій автомобіля ВАЗ-2108 здійснював рух проїжджою частиною автодороги Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь з боку Запоріжжя у напрямку Дніпра у правій смузі руху.

У салоні перебували пасажири: 72-річна жінка та 65-річний чоловік.

У цей же час лівою смугою їхав автомобіль Skoda Oсtavia.

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Поблизу села Червоний Яр водій ВАЗа змінив напрямок свого руху вліво з метою маневру розвороту, внаслідок чого зіткнувся з автомобілем Skoda Octavia.

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Загиблі та постраждалі

Водій та два пасажири ВАЗу загинули на місці, а водія Skoda Oсtavia госпіталізували з множинними травмами до лікарні.

Наразі відкрито кримінальну справу за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами) КК України.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34%;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне керування – 5%.

Крім того, названі основні види ДТП:

  • зіткнення;
  • наїзд на автомобіль, що стоїть;
  • наїзд на перешкоду;
  • наїзд на пішохода;
  • з'їзд із проїжджої частини і перекидання транспортного засобу.

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