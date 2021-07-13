Стало погано у воді. У Запоріжжі чоловік потонув у ванній

Родичі викликали на місце медиків, але відкачати чоловіка не вдалося

У Запоріжжі 37-річний чоловік потонув у власній ванні. Медики швидкої намагалися його реанімувати, але не змогли врятувати.

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Про це повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Facebook.

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Зазначається, що в будинку на вулиці Паркова чоловікові стало погано, коли він був у ванній. Його знайшли родичі і викликали на місце медиків.

"На місці події працювала 1 реанімаційна бригада. Незважаючи на проведення реанімаційних заходів, була констатована смерть потерпілого", – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, харківські поліцейські розслідують смерть 17-річного юнака, який загинув, плаваючи з молодшим приятелем.

Крім того, у Тернопільській області рятувальники виявили тіла двох підлітків – Сюсяйло Ігоря і Харука Петра, які пішли на нічну риболовлю і не повернулися.