Тягнула за вуха і штовхала. У Запоріжжі мати жорстоко утихомирила 4-річну дочку – подробиці скандалу

Поліція вважає, що дівчинку і її братика потрібно вилучити з сім'ї, а ось у служби у справах дітей інша думка

Мати дитини розповіла, що в Мережі люди не правильно зрозуміли ситуацію. Колаж "Сьогодні"

У паспортному столі Запоріжжі мати кричала, штовхала і лаяла свою дочку, загрожувала віддати її за непослух у інтернат. При цьому ніхто з присутніх за дитину не заступився.

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"Сьогодні" поспілкувалися з жінкою і дізналися її версію подій.

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На опублікованому в Мережі відео чутні крики – мати звертається до дочки, видно, як жінка тягне за вухо маленьку дівчинку. Користувачі соцмереж відразу звинуватили жінку в жорстокому поводженні з дитиною.

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Сама ж мати Юлія Костенко каже, що її дочка – дитина з особливими потребами. Вона почала бавитися і Юлія злякалася, що маленька Есфір може забитися.

"За вухо взяла, щоб вона не вдарилася. Вона могла скронею вдаритися, вона хвора – не розуміє, що вона робить. Потім на наступний день приїжджає поліція. Дитина у мене хвора, кажу. Я її не б'ю, синців, нічого немає", – сказала Юлія.

Як тільки запис потрапив в інтернет, поліція почала перевірку. У Юлії двоє дітей – Есфір чотири, а Миколі – п'ять років. На думку копів, мати не може впоратися з їх вихованням, тому малюків потрібно вилучити.

"Готується звернення, яке направлять у службу у справах дітей для вирішення питання про вилучення обох неповнолітніх з сім'ї", – сказала прессекретар Нацполіції Олена Лебединська.

Сусіди Юлії таким рішенням здивовані. Кажуть, що жінка добре доглядає за малюками і раніше не кричала на дітей.

Власну перевірку розпочала й служба у справах дітей. Там кажуть, що цю сім'ю знають давно і жодних порушень не виявили. Припускають, що автор відео не знав, що у дитини є особливості поведінки.

"Вилучення дітей відбувається в разі загрози їхньому життю та здоров'ю або неналежного виконання своїх батьківських обов'язків. Такого встановити на сьогоднішній день ми не можемо, тому підстав для вилучення дітей немає", – сказала начальниця служби у справах дітей Оріхівського міськради Наталія Стеблянко.

Юлія божиться, що без бою своїх дітей не віддасть. Якщо прийдуть вилучати з сім'ї сина і дочку – поскаржиться до всіх судів та інстанцій.

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Нагадаємо, у Житомирській області мати на тиждень залишила чотирьох неповнолітніх дітей без нагляду. Її знайшли поліцейські п'яною в сусідньому районі.

Крім того, в Одесі через недбалість батьків померла їхня дочка, а син відстає в розвитку. Подружжя не раз мали проблеми з законом через невиконання батьківських обов'язків.