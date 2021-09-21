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В Азовському морі на берег викинуло мертвих дельфінів – фото

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
21 вересня, 19:04
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На тілі дельфінів не було слідів від від рибальських снастей, причину загибелі ще встановлюють
/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Запорізькій області на берег викинуло мертвих дельфінів. Чому загинули тварини, поки невідомо.

Про це повідомили в пресслужба Азовського рибоохоронного патруля.

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Зазначається, що інцидент стався 20 вересня в селищі Чкалове на території Приазовського національного природного парку. Патрульні виявили двох дельфінів вагою в 25-30 кілограм. На шкірі слідів від рибальських снастей не було, так що загинули дельфіни не через людину.

Фото: пресслужба Азовського рибоохоронного патруля

"На місце події викликали співробітників Приазо́вського націона́льного приро́дного парку, які склали карту викиду дельфінів азовка, для подальшого з'ясування ситуації. Для уникнення будь-яких потраплянь інфекцій, пам’ятайте, ніколи не чіпайте мертвого дельфіна", – йдеться у повідомленні.

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