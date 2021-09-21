В Азовському морі на берег викинуло мертвих дельфінів – фото

У Запорізькій області на берег викинуло мертвих дельфінів. Чому загинули тварини, поки невідомо.
Про це повідомили в пресслужба Азовського рибоохоронного патруля.
Зазначається, що інцидент стався 20 вересня в селищі Чкалове на території Приазовського національного природного парку. Патрульні виявили двох дельфінів вагою в 25-30 кілограм. На шкірі слідів від рибальських снастей не було, так що загинули дельфіни не через людину.
"На місце події викликали співробітників Приазо́вського націона́льного приро́дного парку, які склали карту викиду дельфінів азовка, для подальшого з'ясування ситуації. Для уникнення будь-яких потраплянь інфекцій, пам’ятайте, ніколи не чіпайте мертвого дельфіна", – йдеться у повідомленні.
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