У Бердянську пролунав вибух у багатоповерхівці: загинули двоє осіб (фото)

У місті Бердянськ Запорізької області в квартирі стався вибух. Внаслідок інциденту загинули дві особи.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Запорізької області.

Зазначається, що інцидент стався вранці 10 березня на сьомому поверсі багатоповерхівки на вулиці Волонтерів. Поліцейські встановили, що у квартирі вибухнув невідомий пристрій.

Фото: Pro.Berdyansk

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На місці загинули жителі квартири – двоє чоловіків 50 і 60 років, 51-річна жінка у важкому стані госпіталізована до лікарні. Медики борються за її життя.

Фото: Pro.Berdyansk

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Зараз правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Реклама Фото: Pro.Berdyansk

Фото: Pro.Berdyansk

Нагадаємо, раніше в Кропивницькому в житловій багатоповерхівці прогримів вибух, після чого почалася пожежа. У результаті постраждали двоє осіб, їх госпіталізували.

Крім того, у Києві стався вибух, від якого в сусідньому будинку повибивало вікна.

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