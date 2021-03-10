У Бердянську пролунав вибух у багатоповерхівці: загинули двоє осіб (фото)

У місті Бердянськ Запорізької області в квартирі стався вибух. Внаслідок інциденту загинули дві особи.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Запорізької області.
Зазначається, що інцидент стався вранці 10 березня на сьомому поверсі багатоповерхівки на вулиці Волонтерів. Поліцейські встановили, що у квартирі вибухнув невідомий пристрій.
На місці загинули жителі квартири – двоє чоловіків 50 і 60 років, 51-річна жінка у важкому стані госпіталізована до лікарні. Медики борються за її життя.
Зараз правоохоронці встановлюють усі обставини події.
Нагадаємо, раніше в Кропивницькому в житловій багатоповерхівці прогримів вибух, після чого почалася пожежа. У результаті постраждали двоє осіб, їх госпіталізували.
Крім того, у Києві стався вибух, від якого в сусідньому будинку повибивало вікна.
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