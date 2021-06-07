У Бердянську смердючі водорості безуспішно повертали в море – відео

Працівники на пляжі вилами закидали водорості в море, але вони поверталися

Днями комунальники в Бердянську почали очищати водорості з пляжу, проте, не зовсім традиційним способом – закидаючи їх назад у воду.

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Про це пише "Голос Запоріжжя".

Як розповідають очевидці, смердючі водорості лежать на пляжах і гниють у величезних купах.

Замість того щоб зовсім від них позбутися і очистити центральний пляж, комунальники вилами закидали водорості назад в море.

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Тим часом як повідомили в Держпродпотребслужби Києва, в столиці всі пляжі готові до прийому відпочиваючих – повністю відповідають санітарним нормам. Але в Дніпрі значно перевищений вміст хімічних речовин і там купатися не рекомендують.

Раніше ми повідомляли, що в Києві активно готують муніципальні пляжі до купального сезону.Але сам сезон купання стартує тільки, коли температура води підніметься до 18 градусів тепла, а пляжі отримають паспорти.