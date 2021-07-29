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У Кирилівці 17-річний хлопець перекинувся на квадроциклі. У якому він стані

29 липня 2021 12:55

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

На місці працювали медики швидкої допомоги – юнака відвезли в лікарню

Після ДТП на квадроциклі потерпілого повели в лікарню. Колаж "Сьогодні"

Після ДТП на квадроциклі потерпілого повели в лікарню. Колаж "Сьогодні"

У Кирилівці Запорізької області 17-річний підліток перекинувся на квадроциклі під час руху. Хлопця з серйозними травмами госпіталізували.

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Про це повідомили в Запорізькому обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Facebook.

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Унаслідок ДТП потерпілий отримав такі травми:

  • закриту черепно-мозкову травму;
  • струс мозку;
  • садна тулуба.

Медики швидкої допомоги госпіталізували юнака до лікарні.

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Нагадаємо, раніше у Львівській області на трасі Київ – Чоп зіткнулися два авто. У результаті ДТП одна людина загинула, четверо – травмовані.

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Крім того, у Рівненській області в ДТП потрапив рейсовий автобус сполучення Київ – Вроцлав. У лікарню були направлені 23 людини.

Всі подробиці в спецтемі В Україні сталася ДТП: фото / відео і подробиці

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