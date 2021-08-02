У Кирилівці гідроцикл врізався у "банан" з людьми – є постраждалі

Увечері 1 серпня водний мотоцикл не розминувся з надувним атракціоном

Катання на "банані" ледь не закінчилося трагедією для відпочиваючих. Колаж "Сьогодні"

У курортній Кирилівці Запорізької області, де раніше 17-річний хлопець перекинувся на квадроциклі, сталася ще одна ДТП, але вже на воді. Гідроцикл протаранив "банан", на якому каталися відпочивальники.

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Про це повідомляє "Ріа Мелітополь".

Що відомо про інцидент?

За словами очевидців, ДТП сталося на пляжі 1 серпня близько 18:00. За попередньою інформацією, постраждали люди.

Поки поліцейські не прокоментували цей інцидент, усі деталі з'ясовуються.

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