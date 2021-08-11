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У Кирилівці відпочиваючі влаштували "оргію" в клубі (відео)

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редакторка розділу Україна
11 серпня, 22:04
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Все, що відбувається потрапило на відео, яке виклали у популярному пабліку
Відпочиваючі влаштували вульгарні танці "на межі". Фото: скрін з відео
Відпочиваючі влаштували вульгарні танці "на межі". Фото: скрін з відео

На популярному курорті України в Кирилівці Запорізькій області відпочиваючі влаштували бурхливі розваги. В одному з нічних клубів відвідувачі занадто буквально зрозуміли конкурс на самий сексуальний танець і влаштували на танцполі мало не оргію. І все заради призу – пляшки горілки.

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Відповідні відео опублікували в Telegram-каналі "Це Запоріжжя".

Обережно! Відео 18+

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Реакція соцмереж

У коментарях до посту користувачі розкритикували танцюючих. Ось що написали:

  • "Це називається моральне каліцтво".
  • "Тварини".
  • "По-перше це виглядає безглуздо і смішно. Хоча в головах, залитих бухлом, вони просто сама грація".
  • "Жесть. Люди де ваш здоровий розум?".
  • "Тотальна деградація".

Раніше ми повідомляли, що у Кирилівці Запорізької області затримали жителя Полтавської області, який неадекватно себе вів на базі відпочинку, а після затримання і зовсім напав на поліцейського.

Також нагадаємо, у Кирилівці 17-річний хлопець перекинувся на квадроциклі.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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