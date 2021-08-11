У Кирилівці відпочиваючі влаштували "оргію" в клубі (відео)

На популярному курорті України в Кирилівці Запорізькій області відпочиваючі влаштували бурхливі розваги. В одному з нічних клубів відвідувачі занадто буквально зрозуміли конкурс на самий сексуальний танець і влаштували на танцполі мало не оргію. І все заради призу – пляшки горілки.
Відповідні відео опублікували в Telegram-каналі "Це Запоріжжя".
Обережно! Відео 18+
Читайте також:
У Кирилівці маленький хлопчик на пляжі пив пиво (відео)
Реакція соцмереж
У коментарях до посту користувачі розкритикували танцюючих. Ось що написали:
- "Це називається моральне каліцтво".
- "Тварини".
- "По-перше це виглядає безглуздо і смішно. Хоча в головах, залитих бухлом, вони просто сама грація".
- "Жесть. Люди де ваш здоровий розум?".
- "Тотальна деградація".
Раніше ми повідомляли, що у Кирилівці Запорізької області затримали жителя Полтавської області, який неадекватно себе вів на базі відпочинку, а після затримання і зовсім напав на поліцейського.
Також нагадаємо, у Кирилівці 17-річний хлопець перекинувся на квадроциклі.
Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: