У Кирилівці п'яний відпочивальник напав на поліцейського

Чоловіка затримали за дрібне хуліганство, але у відділенні поліції він не заспокоївся

Злочин в Кирилівці. Колаж "Сьогодні"

У Кирилівці Запорізької області затримали жителя Полтавської області, який неадекватно поводився на базі відпочинку, а після затримання і взагалі напав на поліцейського.

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Про це повідомляє поліція Запорізької області.

У п'ятницю ввечері в поліцію звернувся директор однієї з баз відпочинку на косі Пересип і повідомив, що на базі один з відпочивальників перебуває в неадекватному стані, чіпляється до людей і провокує бійку. Правопорушник 1994 року народження і раніше притягувався до відповідальності за корисливі злочини. За даними медиків, чоловік перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. На зауваження поліцейських, що прибули, чоловік не реагував, перебував у збудженому стані і задирався до відпочивальників. Тому поліції довелося надіти на дебошира наручники і повезти до відділку.

Напад на поліцейського

Перебуваючи у відділку, під час складання адміністративного протоколу затриманий наніс співробітнику відділу реагування патрульної поліції тілесні ушкодження – удари ногою по тулубу. На місце події для потерпілого поліцейського була викликана "швидка", а потім сержант самостійно звернувся в лікарню у Мелітополі, де йому була надана медична допомога.

Порушника затримано, відкрито кримінальне провадження за фактом нападу на поліцейського. Буйному відпочивальнику загрожує до 5 років позбавлення волі.

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