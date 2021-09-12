У Кирилівці п'яний водій в'їхав в скульптуру "Дельфіни" (фото)

Вночі, 12 вересня, в курортній Кирилівці п'яний чоловік за кермом авто "ВАЗ-2104" не впорався з керуванням і протаранив кілька перешкод. Серед них скульптура "Дельфіни".
Про це повідомляє пресслужба поліції.
Інцидент стався на Приморському бульварі. Там нетверезий чоловік в'їхав у лавочки, вуличний ліхтар, в цегляну огорожу і в скульптуру "Дельфіни".
Порушника вже затримали поліцейські. Його доставили в лікарню. Виявилося, що у нього в крові було 2,3 проміле алкоголю. Відзначимо, що допустиме значення – не більше 0,2 проміле
На водія склали адмінпротоколи за ст. 124 і ч. 1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Йому вже заборонили керувати машиною, також чоловікові загрожує штраф.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне водіння – 5%.
Раніше ми повідомляли, що в Києві водій автобуса протягнув по асфальту затиснуту в дверях жінку. Інцидент стався біля станції метро "Палац спорту".
Також нагадаємо, в Київській області в ДТП розбився поліцейський. У загиблого залишилися дружина та чотирирічний син.