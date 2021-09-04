Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 🔔 Скільки коштує 1 вересня 🏅 Медальний залік Паралімпіади 🏅 10 героїв України - нагорода "Сьогодні"
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Запоріжжя Новини

У Кирилівці у місцевого мешканця знайшли наркотики (фото)

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
4 вересня, 16:24
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Поліцейські направили вилучену речовину на дослідження
У 19-річного хлопця виявили зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору / Фото: колаж "Сьогодні"
У 19-річного хлопця виявили зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору / Фото: колаж "Сьогодні"

У курортній Кирилівці затримали місцевого мешканця з психотропною речовиною, ймовірно з амфетаміном.

Реклама

Про це повідомляє Якимівське відділення поліції ГУНП в Запорізькій області.

"1 вересня під час патрулювання на вулиці Зеленій в смт Кирилівка поліцейські під час спілкування при поверхневому огляді у 19-річного хлопця виявили зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору (за попередніми даними – амфетамін)", – йдеться у повідомленні.

Поліцейські направили вилучену речовину на дослідження до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру ГУНП в Запорізькій області.

Читайте також:

За даним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального провадження передбаченого ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Реклама

Фото: facebook.com/PoliceMelitopol
Фото: facebook.com/PoliceMelitopol

Скільки наркотиків вилучили з початку року

За даними Нацполіції, в Україні за сім місяців цього року вилучили понад 840 кг наркотичних засобів та психотропних речовин. Їхня орієнтовна вартість – понад 228 млн грн.

У яких областях знайшли найбільше наркотиків:

  • Дніпропетровська;
  • Харківська;
  • Донецька.

Раніше ми повідомляли, що в Києві виявили дві міжнародні посилки, в яких з Казахстану в Україну намагалися надіслати препарати з вмістом психотропних речовин.

Крім того, у Кіровоградській області викрили порушників, які поширювали психотропи під виглядом таблеток для схуднення.

Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Дашборд
У тренді
Тести
Більше тестів
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція
Щоденник незалежності 🇺🇦
Опитування
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Курс валют
Курс долара на вихідні
Дізнатися
Опитування
Медальній залік Паралімпіади
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
93
57
50
200
2
flag Велика Британія Велика БританіяGB
41
38
43
122
3
flag ПКР ПКРRPC
36
32
49
117
4
flag США СШАUS
35
36
30
101
5
flag Нідерланди НідерландиNL
25
17
16
58
6
flag Україна УкраїнаUA
24
47
27
98
7
flag Бразилія БразиліяBR
22
19
30
71
8
flag Австралія АвстраліяAU
20
28
30
78
9
flag Італія ІталіяIT
14
29
26
69
10
flag Азербайджан АзербайджанAZ
14
1
4
19
Всі медалі Паралімпіади
Якою буде погода у вересні
Прогноз на цілий вересень
Дізнатися
COVID-19 в Україні
2693 випадки за добу
Докладніше
Гороскоп
Твій гороскоп на вереснь

Овен

Телець

Близнюки

Рак

Лев

Діва

Терези

Скорпіон

Стрілець

Козеріг

Водолій

Риби
Комаровський в темі
Коли збивати температуру у дитини
Запитай у лікаря
Кава? Бред Пітт у новій рекламній кампанії
Оксамитовий сезон
Де відпочити без ПЦР-тесту і якомога дешевше
Хочу на море!
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1970К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1436К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1088К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1007К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
804К
6
Іван Редкач Іван Редкач
666К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
625К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
504К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
501К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
429К
Рейтинг ТОП-100
Сприятливі та небезпечні дні у вересні
Місячний календар на вересень
Як Місяць впливає на наше життя
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти