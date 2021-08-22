У Кирилівці у морі врятували туристів, які задалеко запливли на надувному матраці

Двоє харків'ян заплили на відстань приблизно 1500 м від берега та самостійно не змогли повернутися назад

Жителі Харкові відпочивали на курорті та не помітили, що вже далеко від берега / Фото: колаж "Сьогодні"

У суботу, 21 серпня, у курортній Кирилівці рятувальники врятували двох людей, які задалеко заплили на надувному матраці.

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Про це повідомляє ДСНС України у Запорізькій області.

"21 серпня о 13:30 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про подію на воді, яка сталася в смт Кирилівка Мелітопольського району", – йдеться у повідомленні.

Виявилось, що у районі однієї з баз відпочинку двоє людей на надувному матраці заплили на відстань приблизно 1500 м від берега та самостійно не змогли повернутися назад.

Врятованими виявились двоє жителів Харкова – 31-річний чоловік та 29-річна жінка.

Не медузами єдиними

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Цьогоріч Кирилівка страждає не тільки від навали медуз – відпочинок псує аномальна кількість комарів. За один такий похід до моря ввечері можна отримати кілька десятків укусів.

Проблема з аномальною кількістю комарів не тільки в Кирилівці. Сильно страждають від нашестя комах і в Бердянську Запорізької області, і в Генічеську Херсонської області.

Місцеві підприємці скаржаться, що курортний сезон зривається. А місцева влада запевняє, що труять комарів. Однак проблема в погодних умовах: мовляв, дощі змили отруту.

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