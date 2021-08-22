У Кирилівці у морі врятували туристів, які задалеко запливли на надувному матраці

У суботу, 21 серпня, у курортній Кирилівці рятувальники врятували двох людей, які задалеко заплили на надувному матраці.
Про це повідомляє ДСНС України у Запорізькій області.
"21 серпня о 13:30 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про подію на воді, яка сталася в смт Кирилівка Мелітопольського району", – йдеться у повідомленні.
Виявилось, що у районі однієї з баз відпочинку двоє людей на надувному матраці заплили на відстань приблизно 1500 м від берега та самостійно не змогли повернутися назад.
Врятованими виявились двоє жителів Харкова – 31-річний чоловік та 29-річна жінка.
Не медузами єдиними
Цьогоріч Кирилівка страждає не тільки від навали медуз – відпочинок псує аномальна кількість комарів. За один такий похід до моря ввечері можна отримати кілька десятків укусів.
Проблема з аномальною кількістю комарів не тільки в Кирилівці. Сильно страждають від нашестя комах і в Бердянську Запорізької області, і в Генічеську Херсонської області.
Місцеві підприємці скаржаться, що курортний сезон зривається. А місцева влада запевняє, що труять комарів. Однак проблема в погодних умовах: мовляв, дощі змили отруту.
Нагадаємо, що:
- в курортній Кирилівці Запорізької області після кожного, вже навіть невеликого шторму, топить Федотову косу. Прогулянкова вулиця перетворюється на брудне болото.
- у Кирилівці Запорізької області затримали жителя Полтавської області, який неадекватно себе вів на базі відпочинку, а після затримання і зовсім напав на поліцейського.