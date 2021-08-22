Україна
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
🎉 Афіша на 24.08 - куди піти ⚡ Відставка Віталія Кличка 🇺🇦 День Незалежності України - 2021 💳 Фінансові рекорди світу та України
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Запоріжжя Новини

У Кирилівці у морі врятували туристів, які задалеко запливли на надувному матраці

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
22 серпня, 17:14
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Двоє харків'ян заплили на відстань приблизно 1500 м від берега та самостійно не змогли повернутися назад
Жителі Харкові відпочивали на курорті та не помітили, що вже далеко від берега / Фото: колаж "Сьогодні"
Жителі Харкові відпочивали на курорті та не помітили, що вже далеко від берега / Фото: колаж "Сьогодні"

У суботу, 21 серпня, у курортній Кирилівці рятувальники врятували двох людей, які задалеко заплили на надувному матраці.

Реклама

Про це повідомляє ДСНС України у Запорізькій області.

"21 серпня о 13:30 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про подію на воді, яка сталася в смт Кирилівка Мелітопольського району", – йдеться у повідомленні.

Виявилось, що у районі однієї з баз відпочинку двоє людей на надувному матраці заплили на відстань приблизно 1500 м від берега та самостійно не змогли повернутися назад.

Врятованими виявились двоє жителів Харкова – 31-річний чоловік та 29-річна жінка.

Читайте також:

Не медузами єдиними

Реклама

Цьогоріч Кирилівка страждає не тільки від навали медуз – відпочинок псує аномальна кількість комарів. За один такий похід до моря ввечері можна отримати кілька десятків укусів.

Проблема з аномальною кількістю комарів не тільки в Кирилівці. Сильно страждають від нашестя комах і в Бердянську Запорізької області, і в Генічеську Херсонської області.

Місцеві підприємці скаржаться, що курортний сезон зривається. А місцева влада запевняє, що труять комарів. Однак проблема в погодних умовах: мовляв, дощі змили отруту.

Нагадаємо, що:

  • в курортній Кирилівці Запорізької області після кожного, вже навіть невеликого шторму, топить Федотову косу. Прогулянкова вулиця перетворюється на брудне болото.
  • у Кирилівці Запорізької області затримали жителя Полтавської області, який неадекватно себе вів на базі відпочинку, а після затримання і зовсім напав на поліцейського.
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Segodnya.ua в telegram-канале Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Дашборд
У тренді
Тести
Більше тестів
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція
Щоденник незалежності 🇺🇦
Опитування
Курс валют
Курс долара на вихідні
Дізнатися
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
COVID-19 в Україні
1 003 випадка за добу
Докладніше
Влада
Візит президенту України до США
дній
годин
хвилин
секунд
До зустрічі Зеленського і Байдена залишилось
Докладніше
Опитування
Комаровський в темі
Як реагувати, якщо дитині нудно
Запитай у лікаря
Українська Прем'єр Ліга
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
5
11:3
12
2
Десна
4
9:2
12
3
Ворскла
5
11:4
11
4
Динамо
4
9:2
10
5
Дніпро-1
5
10:5
10
6
Олександрія
4
4:3
7
7
Металіст 1925
5
5:8
6
8
Колос
3
2:1
5
9
Верес
5
3:7
5
10
Зоря
4
7:5
4
11
Минай
4
2:4
4
12
Рух
5
4:8
4
13
Чорноморець
5
5:14
3
14
Львів
4
3:9
2
15
Маріуполь
4
5:8
1
16
Інгулець
4
3:10
1
Показати бiльше
Неділя, 22 серпня
17:00
Дивись на:
19:30
Дивись на:
21:30
Дивись на:
Понеділок, 23 серпня
19:30
Дивись на:
Пʼятниця, 27 серпня
19:30
Дивись на:
Субота, 28 серпня
14:00
Дивись на:
17:00
Дивись на:
19:30
Дивись на:
Оксамитовий сезон
Куди поїхати на море восени
Хочу на море!
АКТУАЛОЧКА
Збираєшся на пікнік?
Де краще купувати продукти
Хочу дізнатись
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Ніколь Кідман для австралійського Marie Claire
Спецпроект
Календар лайфхаків на літо
Серпень
Лайфхаки за календарем
Ігри сильних духом!
24 серпня - 5 вересня
дній
годин
хвилин
секунд
До старту Паралімпіади
Новини з Токіо
Для батьків
Аптечка малюка у відпустці і дома
Зібрати
Сприятливі та небезпечні дні у вересні
Місячний календар на вересень
Як Місяць впливає на наше життя
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Наші соцмережі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти