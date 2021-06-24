У Кирилівці троє дітей віднесло на матраці в море. Історія порятунку

Повернутися на берег самостійно маленькі відпочивальники не могли, їх віднесло майже на 500 метрів

У Кирилівці Запорізької області дітей віком 7, 9 і 14 років вітром віднесло в море на надувному матраці.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, повідомлення про інцидент надійшло в поліцію 24 червня о 8:30.

Не гаючи часу правоохоронці миттєво прибули на місце виклику і наздогнали на катері матрац, коли він вже перебував на відстані майже 500 метрів від берега. Поліцейські врятували маленьких відпочивальників з водної пастки і доправили на берег неушкодженими.

Троє братів з поліцейським, який їх врятував. Фото: ГУНП

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Щоб надалі унеможливити такі випадки, поліцейські провели з батьками профілактичну бесіду та наголосили на необхідності роз’яснювати дітям правила поведінки на воді.

"Шановні мешканці Запорізької області, працівники поліції вкотре звертаються до вас з проханням бути відповідальними під час відпочинку на воді та не дозволяти дітям плавати на матраці без нагляду дорослих. За необхідності, не гайте часу та телефонуйте до поліції за номером "102"", – підсумували в поліції.

Раніше ми повідомляли, що у курортній Кирилівці двох жінок на надувному матраці віднесло у відкрите море.

Також нагадаємо, як врятуватися, якщо віднесло в море на надувному матраці.

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