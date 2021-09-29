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У Кривому Розі завершується ремонт на стадіоні "Спартак" (фото)

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
29 вересня, 11:35
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Ремонтні роботи вийшли на фінішну пряму
Стадіону "Спартак" подарували нове життя. Фото: Дніпропетровська ОДА
Стадіону "Спартак" подарували нове життя. Фото: Дніпропетровська ОДА

У Кривому Розі завершується реконструкція стадіону "Спартак" на 7 тисяч уболівальників. Спортивну арену масштабно оновлюють вперше за десятки років, роботи проходять за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це повідомляє Дніпропетровська ОДА.

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"Прагнемо залучати якомога більше мешканців Дніпропетровщини до здорового способу життя. Популяризуємо спорт та робимо його доступнішим. У Кривому Розі втілюємо спортивні проєкти. Зокрема, даруємо нове життя стадіону "Спартак", — розповів перший заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Володимир Орлов.

Фото: Дніпропетровська ОДА
Фото: Дніпропетровська ОДА

Що зробили

На стадіоні вже отримали нове професійне покриття футбольне поле, бігові доріжки та воркаут-зона. Велике футбольне поле застелили рулонним "живим" газоном, а на легкоатлетичних доріжках та майданчику для кросфіту уклали гумове покриття. Встановлені електронне табло та потужні прожектори.

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"Стадіон майже готовий. Завершуємо внутрішнє оздоблення нової трибуни. Там будуть роздягальні для команд, громадська вбиральня, медпункт, тренерські", – розповів представник підрядної організації Дмитро Чумаченко.

Фото: Дніпропетровська ОДА
Фото: Дніпропетровська ОДА

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше наголосив, що одним з напрямків програми "Велике будівництво" є розбудова соціальної інфраструктури — стадіонів, шкіл, дитячих садочків, лікарень тощо.

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Що ще роблять в рамках "Великого будівництва":

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