У Кривому Розі завершується ремонт на стадіоні "Спартак" (фото)

Ремонтні роботи вийшли на фінішну пряму

Стадіону "Спартак" подарували нове життя. Фото: Дніпропетровська ОДА

У Кривому Розі завершується реконструкція стадіону "Спартак" на 7 тисяч уболівальників. Спортивну арену масштабно оновлюють вперше за десятки років, роботи проходять за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це повідомляє Дніпропетровська ОДА.

Реклама

"Прагнемо залучати якомога більше мешканців Дніпропетровщини до здорового способу життя. Популяризуємо спорт та робимо його доступнішим. У Кривому Розі втілюємо спортивні проєкти. Зокрема, даруємо нове життя стадіону "Спартак", — розповів перший заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Володимир Орлов.

Фото: Дніпропетровська ОДА

Що зробили

На стадіоні вже отримали нове професійне покриття футбольне поле, бігові доріжки та воркаут-зона. Велике футбольне поле застелили рулонним "живим" газоном, а на легкоатлетичних доріжках та майданчику для кросфіту уклали гумове покриття. Встановлені електронне табло та потужні прожектори.

Реклама

"Стадіон майже готовий. Завершуємо внутрішнє оздоблення нової трибуни. Там будуть роздягальні для команд, громадська вбиральня, медпункт, тренерські", – розповів представник підрядної організації Дмитро Чумаченко.

Фото: Дніпропетровська ОДА

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше наголосив, що одним з напрямків програми "Велике будівництво" є розбудова соціальної інфраструктури — стадіонів, шкіл, дитячих садочків, лікарень тощо.

Реклама

Що ще роблять в рамках "Великого будівництва":