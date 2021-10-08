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У Мелітополі рідним хворих на COVID-19 призначення лікаря роздають вночі (відео)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
8 жовтня, 14:27
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Це пов'язано із завантаженістю медиків роботою
У Мелітополі критична ситуація з коронавірусом. Фото: колаж "Сьогодні"
У Мелітополі критична ситуація з коронавірусом. Фото: колаж "Сьогодні"

У Мелітополі Запорізької області рідним пацієнтів COVID-госпіталю призначення лікаря роздають вночі. Це пов'язано із завантаженістю медиків роботою.

Про це повідомляє видання "РІА Мелітополь".

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Яка ситуація з хворими на коронавірус у Мелітополі?

У COVID-госпіталь Мелітополя щодня надходять нові пацієнти. На спілкування з рідними хворих у медиків не залишається часу, тому близьким доводиться годинами чекати під стінами медзакладу для отримання призначення лікаря.

Без медичної допомоги не залишається ніхто

Як розповіла керівниця багатопрофільної лікарні інтенсивних методів лікування та швидкої допомоги Лариса Саприкіна, крапельниці пацієнтам можуть ставити і о 2, і 3 годині ночі. За її словами, без медичної допомоги не залишається ніхто.

Медики зазначають, що вдень часу на спілкування з рідними пацієнтів щодо їхнього здоров'я немає, тому вони просять ставитися до цього з порозумінням.

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У Запорізькій області ввели жорсткі обмеження на проїзд у маршрутках

У Мелітополі та Запорізькій області в громадський транспорт пускатимуть тільки щеплених від коронавірусу пасажирів. Це пов'язано з новими обмеженнями, які ввели в "помаранчевій зоні".

З 7 жовтня громадський транспорт їздитиме з 6:00 до 9:00 ранку і з 16:00 до 19:00 вечора. Їздити в маршрутках можна буде тільки за наявності сертифіката про вакцинацію проти коронавірусної хвороби або результатів ПЛР-тесту у водія і пасажирів.

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Варто зазначити, що ця вимога не поширюється на школярів, яких возитимуть за наявності документа з навчального закладу.

Карантин в Україні

Поки що всі області перебувають у "жовтій зоні" карантину, проте п'ять областей і Київ можуть перейти до "помаранчевої зони". Показники захворюваності на ковід там вище за норму.

Ситуація в областях:

  • Запорізька – перевищені рівень госпіталізацій і динаміка рівня госпіталізацій;
  • Рівненська – перевищена динаміка рівня госпіталізацій;
  • Сумська – перевищений коефіцієнт виявлення випадків ковіду;
  • Харківська – перевищені коефіцієнт виявлення випадків ковіду, рівень госпіталізацій і зайнятість ліжок з киснем;
  • Чернівецька – перевищені рівень госпіталізацій і зайнятість ліжок з киснем.

У Мелітополі хворі на ковід скаржаться на лікарів
У Мелітополі хворі на ковід скаржаться на лікарів / Фото: Колаж: Сьогодні

"Червона зона" вже близько

Через сильне зростання захворюваності прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в найближчі дні кілька областей можуть потрапити в "червону зону". Там введуть нові обмеження. Зокрема, громадські місця зможуть працювати, тільки якщо 100% працівників закладу та 100% відвідувачів повністю вакциновані.

Які області в зоні ризику:

  • Харківська,
  • Запорізька,
  • Херсонська.

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