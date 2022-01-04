У Запорізькій області масово звільняються поліцейські? Ми перевірили чутки

У поліції фіксують поширення неправдивої інформації з метою дискредитації службової діяльності поліцейських підрозділу, а також обласної поліції в цілому

У поліції зазначили, що рапортів від підлеглих не було/Колаж: "Сьогодні"

У поліції Токмацького відділку відреагували на масове звільнення правоохоронців. Там запевняють, що всі працівники залишаються при роботі і жодних рапортів не було.

Про це повідомляє Нацполіція Запорізької області.

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Деталі

У поліції запевнили, що не бачили таких рапортів.

"Інформація щодо масового надання рапортів на звільнення поліцейськими відділу № 3 Пологівського районного відділу поліції — не відповідає дійсності. Навіть більше, ми фіксуємо штучне та планомірне просування неправдивої інформації з метою дискредитації службової діяльності поліцейських підрозділу, а також обласної поліції в цілому", — зазначили в поліції.

На офіційному сайті поліції Запорізької області зазначається, що працівники дійсно "заявили про певні невдоволення станом матеріально-технічного забезпечення та рівнем оплати за понаднормове несення служби", але питання начебто вирішили.

"На теперішній час працівники підрозділу поліції несуть службу в штатному режимі. Жодного рапорту щодо звільнення з ОВС до апарату ГУНП в Запорізькій області не надходило. Місцеві поліцейські, як і інші працівники ГУНП в Запорізькій області, залишаються вірні присязі та продовжують діяльність відповідно до своїх службових обов’язків", — повідомляють у поліції.

Що було раніше?

У Токмацькому відділенні поліції Запорізької області поліцейські масово йдуть з посад. За один день написали рапорт 30 копів, а це — 95% особового складу. Бунт спалахує і в інших регіонах.

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За словами нардепки від "Слуги народу" Юлії Яцик, поліцейські звільняються через:

невиплати оплати праці за ненормований робочий день та нічні зміни;

тиск з боку керівництва щодо виконання показників розкриття злочинів ("контрольні" злочини в ЄРДР або взагалі не реєструються, або реєструються з найменшою кваліфікацією);

викривлення фактів роботи поліцейських публічними особами, що призводить до зниження довіри населення до органів.

Поліцейські вимагають відставки глав Нацполіції та МВС, а також виплати грошей. Якщо їхні вимоги не виконають, то вони масово звільнятимуться і 30% особового складу піде вже у першому кварталі 2022 року. Також можливий всеукраїнський страйк.

Скільки отримують патрульні?

За словами першого заступника начальника департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, нині щомісячна зарплата патрульного, як правило, складає 11,2 тисячі гривень, у містах-мільйонниках — 13,2 тисячі гривень, у Києві — 14,5 тисячі гривень.

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