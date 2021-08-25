У Запоріжжі 12-річний хлопчик знаходиться у комі після відпочинку в таборі. Його стан погіршується

У таборі Тимофій знепритомнів і у нього почалися судоми. До лікарні дитину привезли у важкому стані

Тимофій Дегальцев опинився в комі після фізичних навантажень у таборі. Колаж "Сьогодні"

У дитячому таборі в Генічеську Херсонської області у 12-річного Тимофія Дегальцева раптово почалися судоми. У місцеву лікарню його доставили вже в комі. Зараз він знаходиться у медустанові Запоріжжя, але стан хлопчика погіршується.

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Про це повідомила заступник голови Запорізької обласної державної адміністрації Злата Некрасова.

Як це відбулося?

Тимофію раптово стало погано під час фізичного навантаження, медики "швидкої" забрали його до лікарні в непритомному стані з судомами. Спочатку хлопчик перебував у лікарні Генічеська. У нього була зупинка серця, але лікарям вдалося врятувати дитину.

Після цього медики сказали, що потрібно везти Тимофія в Запоріжжя в обласну дитячу лікарню.

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Перевезення коштувало 60 тисяч гривень,оскільки потрібен автомобіль зі спеціальними апаратами – хлопчик був на ШВЛ. Гроші на транспортування збирали всім містом.

У якому стані зараз Тимофій?

Через кілька днів у лікарні стан дитини тільки погіршився.

Хлопчику стало погано в таборі. Фото з соцмережі

"Стан Тимофія погіршується, вчора зробили КТ, двосторонній набряк мозку з вклиненням стовбура головного мозку. Ведеться вся необхідна терапія. Ми віримо, ми сподіваємося, ми робимо все, що від нас залежить", – написала заступник голови Запорізької ОДА.

Що робити, якщо людині раптово стало погано?

Алгоритм надання першої допомоги:

Огляд місця події . Потрібно переконатися, що вам не загрожує небезпека і до людини можна підійти.

. Потрібно переконатися, що вам не загрожує небезпека і до людини можна підійти. Огляд потерпілого. Перевірити, чи дихає він, чи є пульс. Якщо він у свідомості – з'ясувати, що болить. Не перевертати, якщо у потерпілого зламані кістки.

Перевірити, чи дихає він, чи є пульс. Якщо він у свідомості – з'ясувати, що болить. Не перевертати, якщо у потерпілого зламані кістки. Виклик швидкої допомоги. Вказати місце і дані про потерпілого.

Вказати місце і дані про потерпілого. Надання першої допомоги – дії залежать від ситуації.

– дії залежать від ситуації. Спостереження за станом постраждалого.

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