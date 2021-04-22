У Запоріжжі через цькування повісилася школярка. Кажуть, що винні вчителі

У Запоріжжі на початку квітня школярка покінчила життя самогубством. У своїй смерті вона звинуватила вчителів та однокласників, у передсмертній записці дівчинка розповіла, що її цькували.

Як повідомили "Сьогодні" в поліції, вчора, 21 квітня, відкрите раніше кримінальне провадження перекваліфікували зі статті "вбивство" на "доведення до самогубства" через виявлену записку.

"Була взята до уваги записка, яку залишила школярка. Перевіряється причетність однокласників і вчителів", – повідомила нам речниця поліції Запорізької області Олена Лебединська.

Що сталося

Трагедія сталася в Заводському районі Запоріжжя 4 квітня. Однак в поліції ситуацію прокоментували тільки зараз, коли місцеві ЗМІ оприлюднили передсмертний лист, який залишила загибла Віка.

Як повідомляє "Пресс-центр", Дівчинка повісилася. Через 5 днів батьки 9-класниці виявили її останній лист.

Школярка в записці пише про те, що викладачі постійно говорили про їхній клас неприємні речі і не тільки один одному, а й іншим учням. Також в записці вона розповідає, що в гімназії проводили опитування щодо булінгу, і вона єдина анонімно розповіла про цькування, та зрештою весь клас списав це на жарт, і на це ніхто не звернув увагу.

Також дівчинка розповідає, що раніше вже намагалася покінчити з життям. Зокрема, каже, що наносила собі порізи на руках, двічі мала намір стрибнути з даху, також намагалася повіситися.

Що кажуть батьки

Про останній день життя дівчинки розповіла її мама, передає "Актуально". За словами жінки, в той день її дочка була на курсах. Туди її батьки привезли машиною. Коли Віка виходила з машини, то попрощалася не так як зазвичай. Тільки пізніше жінка зрозуміла, що це було прощання перед суїцидом.

Увечері школярка подзвонила мамі і розповіла, що дуже втомилася, навіть дорогою додому заснула в маршрутці. Мамі дівчинки здалося, що вона хотіла щось розповісти. Коли Віка повернулася, то швидко пробігла до себе в кімнату. Вже після опівночі мама дівчинки знайшла її мертвою.

Що стосується спроб суїциду, про які сама школярка писала в записці, то рідні про них нічого не знали. Кажуть що дівчинка була весела і життєрадісна.

Що стосується булінгу, то рідні школярки говорять, що дівчинка раніше скаржилася на вчителів.

"Вчителька назвала її "свинею неосвіченою". Це при тому, що Віка брала участь в олімпіадах і різних конкурсах. Успішність була хорошою, дитина була творчо розвинена. Ходила на курси англійської мови, поступила на підготовчі медичні курси, тому що збиралася вступати до медичного училища", – розповіла родичка Віки.

Коли про це мама намагалася поговорити з класним керівником, то той, за її словами, просто висміяв ситуацію.

Що кажуть в поліції

Інформація про трагічну подію внесена до Єдиного обліку заяв і повідомлень громадян. Співробітниками Запорізького районного управління поліції проводиться всебічна перевірка щодо можливого булінгу у навчальному закладі. Також поліція перевіряє інформацію, яка міститься у передсмертній записці.

Зазначимо, після того, як була знайдена записка школярки, правоохоронці перекваліфікували кримінальне провадження за ст. 115 КК з додатковою кваліфікацією "Самогубство" на ст. 120 "Доведення до самогубства" Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

"Йде слідство, всі питання – до поліції, там знають, що можна говорити в рамках слідчих дій, а що – ні", – різко відреагували на наше запитання в мерії Запоріжжя, якій підпорядкована гімназія.

За словами чиновників, в гімназії офіційно не скажуть нічого про те, що сталося.

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