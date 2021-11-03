Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Реал - Шахтар: онлайн Реал - Шахтар: онлайн 🎡 Оновлення Кабміну 😷 Київ у "червоній" зоні 💡 Велике оновлення мереж
Результати пошуку
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Запоріжжя Новини

У Запоріжжі мітинг антивакцинаторів закінчився сутичками. Поліцейський побив учасника – відео

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
3 листопада, 15:53
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Антивакцинатори вимагали скасувати обмеження, пов'язані з наявністю щеплення від ковіда
У Запоріжжі поліцейський вдарив людину
У Запоріжжі поліцейський вдарив людину / Фото: Колаж: Сьогодні

У Запоріжжі противники вакцинації від COVID-19 мітингували під стінами облради.

Про це пише "Vgorode".

Реклама

Люди також виступали проти "медичного експерименту". Вони не розуміють, навіщо вакцинуватися тим, хто має антитіла до коронавірусу і чому ніхто не несе відповідальності за наслідки, які можуть бути після вакцини.

Антивакцинатори впевнені, що влада порушує їхні конституційні права. Ось тільки мітингувальники порушують карантин: ніякої соціальної дистанції чи індивідуальних засобів захисту (масок чи респіраторів), за що вони можуть бути оштрафовані.

Реклама

У Telegram-каналі "Запоріжжя" опублікували відео, де поліцейський кидає на землю та б'є людину.

Реклама

"Мітинг – це насмішка над нашими медиками"

За словами Ляшка, у реанімаціях "антивакцинаторський дух" дуже швидко зникає, а підроблені сертифікати не працюють.

"Збори людей, які ми бачимо сьогодні із закликами не вакцинуватися – це, на мій погляд, насмішка над нашими медиками і над родинами, які, на жаль, втратили своїх рідних через ковід", – заявив глава МОЗ.

Крім того, Ляшко закликав усіх не вірити фейкам, не слухати порад у соцмережах та користуватися лише перевіреною інформацією на сторінках МОЗ, Всесвітньої організації охорони здоров'я та Центру громадського здоров'я.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Коротко про головне
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція ukraine24
Щоденник незалежності 🇺🇦

3 листопада 1991. В Києві відбувся Собор Української Православної церкви, на якому ухвалене звернення до патріарха Московського і всієї Руси.

Зануритись у той день
Stop Fake
Вакцини не діють проти штаму "Дельта"?
Дізнатись правду
Короновірус за тиждень

153 353

захворіло за тиждень в Україні

+5%

ТОП-компанії
Податковий рекорд телеком-ринку
Що можна зробити на ці гроші
Велике оновлення мереж
Електрика по-українськи: все, що потрібно знати сьогодні
У Мережу!
Вакцинація
Станом на 2 листопада 2021 р.
Люди, які пройшли повну вакцинацію
7 596 587
Люди, які отримали мінімум одну дозу
10 682 750
Всього введених доз 18 279 337
Детальніше
Нововведення
Що чекає на українців у листопаді?
Цікаво!
ТОП-матчі

Реал

Сьогодні

19:45

Шахтар

1.24

7.00

14.5

Зоря

Завтра

19:45

ЦСКА Софія

2.09

3.52

3.42
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,98
30,85
29,28
18,60
32,99
32,79
31,69
18,79
34,18
31,75
29,65
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,66
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Валюта
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.29

Російський рубль (₽)

0.3664

Євро (€)

30.49

Мільярди
Найдорожчий бізнес у світі
Apple – $612,00 млрд
Facebook – $226,74 млрд
McDonald's – $154,92 млрд
Nike – $83,7 млрд
Tesla – $42,6 млрд
Дивись карту супер-компаній
Якою буде погода у листопаді
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Комаровський в темі
Які протипоказання до вакцинації від COVID-19
Запитай у лікаря
Цінова політика
А що з цінами у жовтні?

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
WOW-news
Imagine Dragons їдуть до Києва
Коли відбудеться концерт
Сама собі модель
Rihanna у рекламі свого бренду нижньої білизни
Осінь у великому місті
Головні концерти листопада
Спланувати дозвілля
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Сприятливі та небезпечні дні у листопаді
Місячний календар
Як Місяць впливає на наше життя
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти