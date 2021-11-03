У Запоріжжі мітинг антивакцинаторів закінчився сутичками. Поліцейський побив учасника – відео

Антивакцинатори вимагали скасувати обмеження, пов'язані з наявністю щеплення від ковіда

У Запоріжжі поліцейський вдарив людину / Фото: Колаж: Сьогодні

У Запоріжжі противники вакцинації від COVID-19 мітингували під стінами облради.

Про це пише "Vgorode".

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Люди також виступали проти "медичного експерименту". Вони не розуміють, навіщо вакцинуватися тим, хто має антитіла до коронавірусу і чому ніхто не несе відповідальності за наслідки, які можуть бути після вакцини.

Антивакцинатори впевнені, що влада порушує їхні конституційні права. Ось тільки мітингувальники порушують карантин: ніякої соціальної дистанції чи індивідуальних засобів захисту (масок чи респіраторів), за що вони можуть бути оштрафовані.

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У Telegram-каналі "Запоріжжя" опублікували відео, де поліцейський кидає на землю та б'є людину.

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"Мітинг – це насмішка над нашими медиками"

За словами Ляшка, у реанімаціях "антивакцинаторський дух" дуже швидко зникає, а підроблені сертифікати не працюють.

"Збори людей, які ми бачимо сьогодні із закликами не вакцинуватися – це, на мій погляд, насмішка над нашими медиками і над родинами, які, на жаль, втратили своїх рідних через ковід", – заявив глава МОЗ.

Крім того, Ляшко закликав усіх не вірити фейкам, не слухати порад у соцмережах та користуватися лише перевіреною інформацією на сторінках МОЗ, Всесвітньої організації охорони здоров'я та Центру громадського здоров'я.

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