У Запоріжжі чоловік з колодою і камінням атакував відділення поліції (фото)

У Запоріжжі місцевий житель в стані алкогольного сп'яніння кидав каміння у вікна Заводського відділення поліції, він також пошкодив капот службового автомобіля. Хулігана помітили по камерах спостереження співробітники поліції.

Реклама

Як розповіли в пресслужбі ГУНП, інцидент стався 4 січня пізно ввечері на вулиці Посадочній. Нетверезий чоловік прийшов під поліцейську установу і почав жбурляти каміння у шибки. Потім він узяв колоду і кинув її на капот службового авто, яке стояло під будівлею.

Крім того, чоловік матюкався і не реагував на зауваження. Поліцейські затримали і встановили особу порушника. Ним виявився житель Запоріжжя, 1986 року народження.

В тренді ЗСУ добре покришили окупантів: стали відомі втрати бойовиків за 2020 рік

Тепер йому загрожує штраф або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років.

Реклама

Раніше ми повідомляли, що в Одесі у відділення поліції увірвався іноземець і вимагав його застрелити. Правоохоронці роззброїли і втихомирили чоловіка.

Також нагадаємо, у Харкові чоловік влаштував кривавий дебош. Підозрюваний виявився раніше судимим і зізнався у злочині.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама