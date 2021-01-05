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У Запоріжжі чоловік з колодою і камінням атакував відділення поліції (фото)

5 січня, 13:50

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Як виявилося, дебошир був п'яний

У Запоріжжі місцевий житель в стані алкогольного сп'яніння кидав каміння у вікна Заводського відділення поліції, він також пошкодив капот службового автомобіля. Хулігана помітили по камерах спостереження співробітники поліції.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, інцидент стався 4 січня пізно ввечері на вулиці Посадочній. Нетверезий чоловік прийшов під поліцейську установу і почав жбурляти каміння у шибки. Потім він узяв колоду і кинув її на капот службового авто, яке стояло під будівлею.

Крім того, чоловік матюкався і не реагував на зауваження. Поліцейські затримали і встановили особу порушника. Ним виявився житель Запоріжжя, 1986 року народження.

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Тепер йому загрожує штраф або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років.

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Раніше ми повідомляли, що в Одесі у відділення поліції увірвався іноземець і вимагав його застрелити. Правоохоронці роззброїли і втихомирили чоловіка.

Також нагадаємо, у Харкові чоловік влаштував кривавий дебош. Підозрюваний виявився раніше судимим і зізнався у злочині.

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Запоріжжя поліція дебошир відділення
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