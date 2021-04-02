У Запоріжжі на великому хабарі попався експрокурор

У Запоріжжі під час отримання хабаря у вісім тисяч доларів було затримано колишнього керівника відділу однієї з місцевих прокуратур Запорізької облпрокуратури. Неправомірну вигоду він вимагав у голови сільради.
Як повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань, керівник відділу місцевої прокуратури, здійснюючи процесуальне керівництво у кримінальній справі за фактом розтрати бюджетних коштів на будівництві, за гроші обіцяв не повідомляти громадянину про підозру і закрити кримінальне провадження.
Підозрюваного затримали 1 квітня. Попередня кваліфікація правопорушення – одержання неправомірної вигоди посадовою особою, яка займає відповідальне становище.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Раніше ми повідомляли, що на Київщині на хабарі в 423 тисячі гривень затримали податкового інспектора.
Також нагадаємо, у Львові на хабарі затримали співробітника військової академії.
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