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Зламали сейф і винесли 40 мільйонів. У Запоріжжі пограбували ювелірну компанію

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редакторка розділу Україна
11 серпня, 15:58
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У пограбуванні замішані співробітники фірми, які вступили в змову і спланували викрадення великої суми грошей
Зловмисники добре спланували заздалегідь крадіжку великої суми. Фото: колаж "Сьогодні"
Зловмисники добре спланували заздалегідь крадіжку великої суми. Фото: колаж "Сьогодні"

У Запоріжжі трьом членам організованої злочинної групи, які таємно викрали з сейфа відомої ювелірної компанії 40 мільйонів гривень, повідомили про підозру.

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Про це повідомили в пресслужбі обласної прокуратури.

Подробиці пограбування

За даними слідства, у січні 2021 року 49-річний працівник відомій компанії, яка має мережу ювелірних магазинів, вирішив організувати пограбування. Він залучив до своєї злочинної групи начальника відділу безпеки іншого приватного підприємства, яке надавало ювелірній мережі охоронні послуги та цивільну особу, якого за розробленим злочинним планом працевлаштували охоронцем під вигаданим ім’ям та відповідно підробними документами.

Двох підозрюваних затримали. Фото: zap.gp.gov.ua
Двох підозрюваних затримали. Фото: zap.gp.gov.ua

Через декілька місяців, у червні 2021-го, розуміючи систему охорони об’єктів ювелірної компанії, механізм роботи та розташування камер відеоспостереження, вимкнув охоронні пристрої та підібрав код замку від сейфу. І в результаті викрав понад 40 мільйонів гривень в іноземних та національній валютах.

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Що кажуть в прокуратурі

Під час проведення першочергових слідчих дій частину викрадених грошей вилучено з автомобіля організатора злочину, а частину з території домоволодіння батьків охоронця.

Наразі двом членам злочинного угрупування судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, третій – наразі перебуває у розшуку. Їм повідомили про підозру.

Частину вкрадених грошей знайшли в машині організатора пограбування. Фото: zap.gp.gov.ua
Частину вкрадених грошей знайшли в машині організатора пограбування. Фото: zap.gp.gov.ua

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Як уточнили в коментарі "Сьогодні" в прокуратурі Запорізької області, у розшуку знаходиться саме організатор крадіжки.

"Мова йде про 49-річного місцевого жителя", – уточнила спікер прокуратури Яніна Безугла.

За даними прокуратури, незважаючи на те, що він у розшуку, правоохоронці знайшли можливість повідомити йому про підозру у злочині.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, його здійснюють слідчі Слідчого управління при оперативному супроводу співробітників Управління карного розшуку Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.

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