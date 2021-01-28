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Клінічна смерть учня в Запоріжжі: з'явилися нові подробиці (відео)

28 січня, 18:19

Притыкин Олег , Тетяна Очеретяна

Зараз хлопець у медикаментозному сні

У Запоріжжі в школі, де 16-річний хлопчик пережив клінічну смерть, кажуть, що учень був здоровий. У довідках про медобстеження не вказані будь-які хвороби.

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Про це дізналися журналісти "Сьогодні".

Інцидент трапився на перерві перед уроком фізкультури. Одинадцятикласник Саша втратив свідомість відразу після того, як зайшов у роздягальню. Налякані однокласники відразу покликали вчителя і шкільну медсестру.

Учитель фізкультури був поруч, тому відразу почав робити Саші масаж серця. За кілька секунд прибігла і медик.

Відео: Сьогодні

Хлопець до тями не приходив, але кілька разів починав дихати. Рятувати його приїхали дві бригади швидкої допомоги, лікарі сказали – клінічна смерть. Близько години реанімували у школі, потім доправили в обласну дитячу лікарню.

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Зараз хлопець у реанімації, його стан важкий. Причину зупинки серця поки не з'ясували, однак уже виключили підозру на вроджені вади серця, інфаркт та отруєння.

Вчителі кажуть, що перевантажень у навчанні у старшокласника не було.

"Навчається так як всі, дуже зараз старається, тому що у них ЗНО. Я у цьому класі викладаю алгебру. На вчорашній день вони в школі вчилися третій день і перевантаження не було", – сказала директор школи Оксана Кириченко.

Поки Саша знаходиться у медикаментозному сні. Коли прокинеться лікарям буде легше з'ясувати, чому з ним це сталося.

Нагадаємо, раніше в Чернівецькій області на уроці фізкультури у восьмикласника зупинилося серце.

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школа Запоріжжя підліток реанімація клінічна смерть
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