У Запоріжжі презентували проєкт реставрації Музею козацтва: що зміниться на Хортиці

В історико-культурному комплексі "Запорізька Січ" презентували проєкт перетворень на Хортиці – реконструкція планується вже цього року

Проєкт перетворень на Хортиці, запланованих на 2021 рік, презентовано в історико-культурному комплексі "Запорозька Січ".

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Як повідомляє Запорізька ОДА, цього року планується реставрація і відкриття Музею історії Запорізького козацтва та оновлення Кургану єдності України за програмою президента Володимира Зеленського "Велика реставрація", яка є складовою частиною програми "Велике будівництво".

Концепт проєкту передбачає реконструкцію споруди, будівництво оглядового майданчика, доріжок, благоустрій, озеленення території навколо та оновлення Кургану.

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За словами директора Національного заповідника Хортиця Максима Остапенка, в документі враховані важливі елементи відновлення інфраструктури острова, що доповнені сучасними рішеннями зі збереженням екосистеми.

Так, на музейній площі, яка нині фактично не використовується, з’явиться громадський простір. Тут відвідувачі Хортиці зможуть спілкуватися, відпочивати та оглядати всі події навколо.

Основні елементи площі – дерева, що забезпечують природне затінення та дерев'яні лавки, що продовжують тему використання природних елементів.

"Найголовніше, що проєкт передбачає максимальне дбайливе ставлення до природи та пам’яток історії острова. Він дуже вдало вписується в існуюче зонування, планується використання екологічних матеріалів", – сказав Остапенко.

Олександр Старух, голова Запорізької ОДА, заявив, що Хортиця має бути сучасним, комфортним та безбар'єрним простором для культури, туризму, відпочинку. Він наголосив, що загалом у рамках програми президента Зеленського та за участі Міністерства культури України буде оновлено понад 100 культурних об'єктів.

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"Ми починаємо велику роботу щодо відродження острова Хортиця. Будь-які перетворення на острові можливі тільки зі збереженням історичної та природної спадщини. На нас чекає масштабна робота. Усвідомлюючи, що держава власними силами не зможе все зробити, ми покликали на допомогу інвесторів, представників великого бізнесу з успішним досвідом реалізації проєктів національного масштабу. Наше спільне завдання робити все якісно, прозоро, радячись з громадою", – розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Розробка концепції та проєкту реконструкції Музею та Кургану реалізована за фінансової підтримки комбінату "Запоріжсталь", групи компаній Метінвест.

Як раніше заявив заступник керівника Офісу президента та координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко, "Велика реставрація" передбачає відбудову та реставрацію 150 об'єктів культурної спадщини – замків, фортець, музеїв.

"Наш дедлайн – максимум три роки. На 2021 рік уже виділено 2 мільярди гривень – сума, яка ніколи раніше за часів незалежності на культурну спадщину не виділялась", – заявив він.

Раніше ми повідомляли, що Запорізьку Хортицю тепер можна відвідати онлайн.

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Також нагадаємо, як йде "Велике будівництво" мегамосту в Запоріжжі.

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