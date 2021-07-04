Русский
$ 27,38
32,52
  1. Новини в регіонах
  2. Запоріжжя Новини

У Запоріжжі сталася стрілянина в ресторані – загинула людина (відео)

4 липня 2021 11:44

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

У ресторані стріляли в двох молодих хлопців – один із них загинув, а другий в лікарні

У Запоріжжі в ресторані вбили людину / Фото: колаж "Сьогодні"

У Запоріжжі в ресторані вбили людину / Фото: колаж "Сьогодні"

Вночі 4 липня в Запоріжжі в ресторані "Аристократ" сталася стрілянина – в результаті загинула одна людина.

Реклама

Про це повідомляє місцеве видання "Актуально".

Попередньо відомо, що в ресторані стріляли в молодих хлопців. Один із них загинув, а ще одного доставили в лікарню з великою кількістю вогнепальних поранень.

На відео з місця помітно, що на підлозі біля столиків лежить тіло людини.

Не пропусти!
На Шевченка вже чекають в Катарі: тренер написав пост про свій шлях і відзначив, ким пишається
Андрій Шевченко вдячний збірній і фанатам
Реклама

На місці події працювали правоохоронці, вони з'ясують всі обставини події. Ніяких офіційних заяв від поліції не надходило.

Раніше ми повідомляли, що в Харкові 30 червня на вулиці Джерельна сталася стрілянина. Невідомий кілька разів вистрілив в 31-річного чоловіка. Постраждалого госпіталізували в лікарню з пораненням в області шиї.

Нагадаємо, що в Черкаській області 63-річний чоловік у ході сварки вистрілив із рушниці в свого 34-річного сина. Коли він зрозумів, що накоїв, то застрелився сам.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Жорстоке побиття дівчини в магазині Запоріжжя: в МВС відреагували
Жорстоке побиття дівчини в магазині Запоріжжя: в МВС відреагувалиЗапоріжжя
У Кирилівці троє дітей віднесло на матраці в море. Історія порятунку
У Кирилівці троє дітей віднесло на матраці в море. Історія порятункуЗапоріжжя
Запоріжжя накрила негода з градом і зливою (відео)
Запоріжжя накрила негода з градом і зливою (відео)Запоріжжя
Перші рейси вже відбули – речник МЗС про затримку польотів до Туреччини
Перші рейси вже відбули – речник МЗС про затримку польотів до ТуреччиниУкраїна
У Запоріжжі сталася стрілянина в ресторані – загинула людина (відео)
У Запоріжжі сталася стрілянина в ресторані – загинула людина (відео)Запоріжжя
Топ-артисти, 42 години музики та луна-парк: за
Топ-артисти, 42 години музики та луна-парк: за "Великий будівництвом" на Хортицю прийшли великі фестиваліЗапоріжжя

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти