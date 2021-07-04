У Запоріжжі сталася стрілянина в ресторані – загинула людина (відео)

У ресторані стріляли в двох молодих хлопців – один із них загинув, а другий в лікарні

У Запоріжжі в ресторані вбили людину / Фото: колаж "Сьогодні"

Вночі 4 липня в Запоріжжі в ресторані "Аристократ" сталася стрілянина – в результаті загинула одна людина.

Реклама

Про це повідомляє місцеве видання "Актуально".

Попередньо відомо, що в ресторані стріляли в молодих хлопців. Один із них загинув, а ще одного доставили в лікарню з великою кількістю вогнепальних поранень.

На відео з місця помітно, що на підлозі біля столиків лежить тіло людини.

Реклама

На місці події працювали правоохоронці, вони з'ясують всі обставини події. Ніяких офіційних заяв від поліції не надходило.

Раніше ми повідомляли, що в Харкові 30 червня на вулиці Джерельна сталася стрілянина. Невідомий кілька разів вистрілив в 31-річного чоловіка. Постраждалого госпіталізували в лікарню з пораненням в області шиї.

Нагадаємо, що в Черкаській області 63-річний чоловік у ході сварки вистрілив із рушниці в свого 34-річного сина. Коли він зрозумів, що накоїв, то застрелився сам.