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У Запоріжжі школяр пережив клінічну смерть на уроці

28 січня, 13:29

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Реанімація тривала 40 хвилин

У Запоріжжі в школі 17-річний хлопець раптово втратив свідомість. До приїзду медиків школяр вже перестав дихати.

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Про це повідомив директор Обласного центру швидкої медичної допомоги та медицини катастроф Костянтин Малашенко на своїй сторінці у Facebook.

"Завдяки старанням дитячої реанімаційної бригади на чолі з лікарем Юрієм Леонтьєвим його вдалося врятувати. 40 хвилин реанімації, дефібриляція, живий, слава Богу", – зазначив Малашенко.

За його словами, зараз прогнози робити ще рано – хлопець перебуває в реанімації.

Як повідомляє місцевий Telegram-канал "Це Запоріжжя", інцидент стався на уроці фізкультури.

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"У учня старшого класу 15-ї школи, на уроці фізкультури зупинилося серце і він пережив клінічну смерть. До приїзду швидких першу допомогу йому надавала шкільна медична сестра. Завдяки її діям і швидкому приїзду медиків зі спецобладнанням школяра вдалося врятувати", – говориться в повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що в Україні другокласниця померла в школі від інсульту.

Також нагадаємо, у Чернівецькій області на уроці фізкультури у восьмикласника зупинилося серце.

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школяр Запоріжжя реанімація серце швидка допомога клінічна смерть
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