Коли у Запоріжжі учні повернуться за парти: список шкіл

Наразі місто та область знаходяться у "червоній карантинній зоні"

Яка ситуація у школах України під час карантину. Фото: колаж "Сьогодні"

З понеділка, 15 листопада, у Запоріжжі за парти повертаються учні 1-4 класів, а також учні шкіл, де вакциновано від коронавірусу 100% працівників.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

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Подробиці

Як стало відомо, з 15 листопада у Запоріжжі в очний режим навчання повернуться учні 1-4 класів усіх шкіл, а також 5-11 класів тих навчальних закладів, де вакциновано 100% працівників. Інші школярі продовжать навчатися дистанційно.

Куртєв додав, що на сьогодні 100% працівників щеплені двома дозами вакцини у трьох школах міста: гімназія "Контакт", №68 та початкова школа "Гармонія-плюс".

Як в Україні навчаються школярі. Фото: колаж "Сьогодні"

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В одній області України школярі повернуться за парти

З 15 листопада у Чернівецькій області відновлюють роботу навчальні заклади та одночасно діють усі інші обмежувальні заходи.

До речі, зараз регіон перебуває в "помаранчевій зоні" карантину.

З 24 жовтня у Чернівецькій області відвідування громадського харчування, спортивних, культурних, розважальних та інших закладів, а також користування громадським транспортом можливе лише за наявності COVID-сертифікату, або ПЛР-тесту чи експрес-тесту, що діє 72 години.

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