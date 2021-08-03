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У Запоріжжі собака перекусила артерію жінці: вона померла в кареті "швидкої"

3 серпня 2021 16:09

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Бродячий пес напав на жінку на вулиці Куликівській – постраждалу не врятували

Бродячий собака вкусив постраждалу за ліву ногу. Колаж "Сьогодні"

Бродячий собака вкусив постраждалу за ліву ногу. Колаж "Сьогодні"

У Запоріжжі бродячий собака напав на місцеву жительку. Жінка померла в кареті швидкої допомоги.

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Про це повідомляє 24-й канал.

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За словами поліцейських, інцидент трапився на вулиці Куликівській 2 серпня. Бродячий пес напав на 57-річну жінку поблизу її будинку.

Постраждалу намагалися реанімувати медики, але через сильні укуси тварини вона померла.

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"Собака покусав жінку за ліву ногу і перекусив їй артерію. Інформацію про подію внесли в журнал єдиного обліку заяв про кримінальні правопорушення", – заявили поліцейські.

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Наразі правоохоронці проводять перевірку.

Нагадаємо, у місті Каховка Херсонської області два собаки бійцівської породи напали на дітей. Щоб вгамувати собак, поліцейському довелося відкрити вогонь на ураження.

Крім того, на Донбасі пес покусав дворічного хлопчика, дитину на вертольоті доставляли до лікарні.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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