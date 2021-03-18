У Запоріжжі співмешканець матері викинув 6-річну дівчинку з вікна багатоповерхівки – ЗМІ

У Запоріжжі ввечері 17 березня чоловік у стані алкогольного сп'яніння викинув з вікна 9-го поверху житлового будинку шестирічну дівчинку, вона загинула на місці від отриманих травм.

Реклама

Про це повідомив телеграм-канал "Це Запоріжжя".

За попередньою інформацією, співмешканець однієї з жінок, які проживають на вулиці Василя Сергієнка, перебував вдома один з її маленькою дочкою.

Чоловіка затримала поліція.

В тренді Встав на ноги через годину після першої таблетки: українець 16 років жив із помилковим діагнозом

Реклама

Нагадаємо, в спальному мікрорайоні Києва неадекватна жінка викинула з вікна свою трирічну дитину.

У жовтні в столиці 29-річна мати викинула з вікна шестирічну дочку, після чого вистрибнула сама – обидві загинули на місці.

Ми також повідомляли, що в Запоріжжі двоє 11-річних дітей впали в ополонку на Дніпрі, дівчинку врятували рибалки, а хлопчик потонув.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама