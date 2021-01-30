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У Запоріжжі помер школяр, який пережив клінічну смерть на уроці

30 січня, 21:23

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

На медобліку одинадцятикласник не перебував

У Запоріжжі в реанімації помер підліток, який втратив свідомість і пережив клінічну смертьтри дні тому перед уроком фізкультури.

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Про це повідомила депутат Запорізької райради Олена Ярошенко в Facebook.

"Сьогодні зупинилося сердечко хлопчика... учня 15 школи. Все місто і країна переживали і сподівалися, що все буде добре. Що він зможе... і ми побачимо, як він танцює випускний вальс... Але він став ангелом", – написала вона.

27 січня у запорізькій школі №15 на перерві перед уроком фізкультури зомлів одинадцятикласник. До приїзду швидкої йому надавали першу допомогу вчитель фізкультури і шкільна медсестра. Медики, що прибули за викликом, реанімували школяра і визначили у нього клінічну смерть.

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При цьому школяр раніше на медобліку не перебував, у довідках про медобстеження у нього не вказані будь-які хвороби.

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Останні дні хлопчик перебував у реанімації.

Нагадаємо, в жовтні у Вінницькій області другокласниця померла в школі від інсульту.

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смерть школяр Запоріжжя підліток клінічна смерть
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