У Запоріжжі в багатоповерхівці вибухнув газ: є загиблий і травмовані (фото, відео)

Рятувальники продовжують перевіряти, чи немає під завалами людей

Побутовий газ вибухнув рано вранці/Фото: колаж: "Сьогодні"

У середмісті Запоріжжя стався вибух у 4-поверховому житловому будинку. Загинула одна людина, троє травмовані.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Деталі

За попередніми даними, вибухнув побутовий газ. Через інцидент звалилося перекриття між першим та другим поверхами будівлі. Наразі рятувальники розбирають завали, перевіряють, чи немає інших постраждалих.

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Що кажуть в ДСНС?

За інформацією рятувальників, НП сталася 28 січня о 04:04. З третього зруйнованого під’їзду проведено евакуацію 15 мешканців. Вибухом зруйновано опорні елементи в межах одного під’їзду, попередньо пошкоджено 7 квартир.

Місцевими органами влади надається допомога постраждалим мешканцям та вирішується питання щодо тимчасового розселення.

Вибух газу стався рано вранці/Фото: "Сьогодні"

Наразі відомо про одного загиблого/Фото: "Сьогодні"

Рятувальники перевіряють, чи немає під завалами людей/Фото: "Сьогодні"

Основні причини вибуху газу в Україні:

самовільне встановлення газових приладів з порушенням норм та правил;

самовільне втручання в систему повітрообміну, зокрема встановлення герметичних пластикових вікон та дверей без додаткової вентиляції;

встановлення газових водонагрівачів у приміщеннях, які не відповідають вимогам монтажу та експлуатації, зокрема у ванних кімнатах;

застосування вентиляційних гофрованих патрубків завтовшки 1 мм у місцях приєднання газового обладнання до димоходу та.

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