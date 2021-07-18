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У Запоріжжі водій під наркотиками збив жінку з 9-річним хлопчиком (фото)

18 липня 2021 16:28

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Потерпілих з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували до лікарні

Водій знаходився в стані наркотичного сп’яніння / Фото: колаж "Сьогодні"

Водій знаходився в стані наркотичного сп’яніння / Фото: колаж "Сьогодні"

У Запоріжжі, у Вознесенівському районі, нетверезий водій легковика на дорозі збив 37-річну жінку та 9-річного хлопчика.

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Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Запорізької області.

"Встановлено, що водій автомобіля Volkswagen Golf, 1994 року народження, здійснюючи рух по проїзній частині Прибережної магістралі, скоїв наїзд на пішоходів – жінку 1984 року народження та 9-річного хлопчика, які перетинали дорогу по нерегульованому пішохідному переході. В результаті дорожньо-транспортної пригоди обидва пішоходи отримали тілесні ушкодження, з якими госпіталізовані до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Фото: Відділ комунікації поліції Запорізької області

Фото: Відділ комунікації поліції Запорізької області

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Водія оглянули, виявилось, що він знаходився в стані наркотичного сп’яніння. Правоохоронці затримали його на місці.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Його загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до восьми років.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 17 липня у Києві сталося п'яне ДТП – загибла дівчина вилетіла з вікна на асфальт. Відразу ж після ДТП брат водія, чоловік потерпілої, втік з місця аварії – він кинув вмираючу на асфальті дружину.

А сьогодні у столиці стріляли на Солом'янці, є поранений. Спочатку поліцейські припустили, що був конфлікт двох чоловіків, але потім знайшовся свідок з іншою версією.

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