У Запоріжжі біля кафе сталася стрілянина, багато поранених

Зловмисники намагалися сховатися від поліції на автомобілі

Зловмисників затримали патрульні поліцейські. Фото: колаж "Сьогодні"

У Запоріжжі біля одного з кафе сталася стрілянина. Внаслідок чого постраждали п'ятеро осіб, троє з них – госпіталізовані. Ще двом лікарі надали допомогу на місці події.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, інцидент стався близько 5 ранку 29 серпня на вулиці Прибережна магістраль.

"Двоє чоловіків біля одного з розважальних закладів під час раптово виниклого конфлікту з пістолетів травматичної дії почали стріляти в опонентів. В результаті п’ять громадян отримали травми, троє з них госпіталізовані. Зловмисники втекли з місця події на власному автомобілі", – йдеться в повідомленні.

Співробітники поліції зібрали інформацію від свідків і очевидців події, вилучили і проаналізували записи з камер відеоспостереження і встановили, що розшукувані пересуваються на автомобілі "Крайслер".

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Орієнтування на його розшук надали всім патрульним нарядам. В районі вулиці Північне шосе зловмисників зупинили і затримали патрульні поліцейські. Обидва мешканці Запоріжжя – 1992 і 1987 року народження.

Правоохоронці вилучили у затриманих два пістолети марки "Форт". Зброю направили на експертизу.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за "хуліганство". Санкція за статтею передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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