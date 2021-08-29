Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🏅 Медальний залік Паралімпіади 🇺🇦 30 кРоків Незалежності: унікальні досягнення ⚒ Підземний світ людей і технологій
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Запоріжжя Новини

У Запоріжжі біля кафе сталася стрілянина, багато поранених

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
29 серпня, 15:01
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Зловмисники намагалися сховатися від поліції на автомобілі
Зловмисників затримали патрульні поліцейські. Фото: колаж "Сьогодні"
Зловмисників затримали патрульні поліцейські. Фото: колаж "Сьогодні"

У Запоріжжі біля одного з кафе сталася стрілянина. Внаслідок чого постраждали п'ятеро осіб, троє з них – госпіталізовані. Ще двом лікарі надали допомогу на місці події.

Реклама

Як розповіли в пресслужбі ГУНП, інцидент стався близько 5 ранку 29 серпня на вулиці Прибережна магістраль.

"Двоє чоловіків біля одного з розважальних закладів під час раптово виниклого конфлікту з пістолетів травматичної дії почали стріляти в опонентів. В результаті п’ять громадян отримали травми, троє з них госпіталізовані. Зловмисники втекли з місця події на власному автомобілі", – йдеться в повідомленні.

Співробітники поліції зібрали інформацію від свідків і очевидців події, вилучили і проаналізували записи з камер відеоспостереження і встановили, що розшукувані пересуваються на автомобілі "Крайслер".

Читайте також:

Реклама

Іноземець влаштував стрілянину в Умані, є постраждалий – всі подробиці (фото)

Орієнтування на його розшук надали всім патрульним нарядам. В районі вулиці Північне шосе зловмисників зупинили і затримали патрульні поліцейські. Обидва мешканці Запоріжжя – 1992 і 1987 року народження.

Правоохоронці вилучили у затриманих два пістолети марки "Форт". Зброю направили на експертизу.
За даним фактом відкрили кримінальне провадження за "хуліганство". Санкція за статтею передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Читайте інші новини по темі:

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Дашборд
У тренді
Тести
Більше тестів
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція
РОБО-ТОП
Підземний світ технологій.
Він існує! Хочеш побачити?
Спускайся у хайтек-шахту!
Щоденник незалежності 🇺🇦

29 серпня 1991. Леонід Кравчук зустрівся з командуючими військових округів і Чорноморського флоту…

Зануритись у той день
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
Медальній залік Паралімпіади
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
43
29
29
101
2
flag Велика Британія Велика БританіяGB
23
18
18
59
3
flag США СШАUS
15
16
9
40
4
flag ПКР ПКРRPC
15
9
28
52
5
flag Україна УкраїнаUA
10
22
11
43
6
flag Бразилія БразиліяBR
10
5
15
30
7
flag Азербайджан АзербайджанAZ
9
0
3
12
8
flag Австралія АвстраліяAU
8
15
13
36
9
flag Італія ІталіяIT
8
9
9
26
10
flag Нідерланди НідерландиNL
7
7
5
19
Всі медалі Паралімпіади
Курс валют
Курс долара на вихідні
Дізнатися
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
COVID-19 в Україні
1906 випадків за добу
Докладніше
Back to school
Збираєш дитину до школи?
Скільки коштує та як зекономити
Порахувати
Влада
Візит президенту України до США
До зустрічі Зеленського і Байдена залишилось
Докладніше
Комаровський в темі
Чим малювання корисно для вашої дитини
Запитай у лікаря
Українська Прем'єр Ліга
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
6
20:2
16
2
Дніпро-1
6
12:6
13
3
Шахтар
5
11:3
12
4
Десна
5
9:6
12
5
Ворскла
5
11:4
11
6
Олександрія
6
7:5
11
7
Зоря
5
11:8
7
8
Інгулець
6
8:11
7
9
Металіст 1925
6
6:10
6
10
Верес
5
3:7
5
11
Колос
5
2:9
5
12
Минай
4
2:4
4
13
Рух
5
4:8
4
14
Чорноморець
6
7:16
4
15
Львів
5
4:11
2
16
Маріуполь
6
8:15
1
Показати бiльше
Неділя, 29 серпня
14:00
Дивись на:
17:00
Дивись на: Трансляція
19:30
Дивись на:
19:30
Дивись на:
Оксамитовий сезон
Куди поїхати на море восени
Хочу на море!
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Сприятливі та небезпечні дні у вересні
Місячний календар на вересень
Як Місяць впливає на наше життя
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти