Русский
$ 27,96
32,84
  1. СЬОГОДНІ
  2. Новини в регіонах
  3. Запоріжжя Новини

У Запоріжжі спалахнула масштабна пожежа: загинули три людини (фото)

5 квітня, 12:39

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Причиною могло стати необережне поводження з вогнем при палінні

Ввечері 4 квітня, в Запоріжжі спалахнула пожежа в п'ятиповерхівці – загинули три людини.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України в Запорізькій області.

Рятувальники, які прибули на місце, встановили, що в кімнаті квартири горять домашні речі на загальній площі 20 кв. м. о 23:25 вони локалізували пожежу, а о 23:45 – повністю ліквідували і провели розбір та проливку конструкцій для запобігання повторного загоряння.

"У ході ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіла 3-х осіб без ознак життя. Ними виявилися жінка, 1937 р.н., чоловіки, 1973 і 1970 р.н.", – йдеться в повідомленні.

Попередньо відомо, що причиною пожежі могло стати необережне поводження з вогнем при палінні. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі стався вибух газу в триповерховому житловому будинку. В результаті померла одна людина, ще двоє знаходяться в лікарні в стані середньої тяжкості. З аварійного під'їзду будинку тимчасово відселили 34 людини.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
Запоріжжя загоряння пожежа
Читайте Segodnya.ua у Google News

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Відмовлялися припиняти вечірку і надягати маски: у Запоріжжі закрили нічний клуб
Відмовлялися припиняти вечірку і надягати маски: у Запоріжжі закрили нічний клубЗапоріжжя
Аварія
Аварія "Інтерсіті" в Дніпропетровській області: робітники піднімають вагони (фото і відео)Україна
У Запоріжжі посилюють карантин: список заборон
У Запоріжжі посилюють карантин: список заборонЗапоріжжя
Підстрелив двох людей та підпалив три будинки: за що мстив чоловік у Запорізькій області
Підстрелив двох людей та підпалив три будинки: за що мстив чоловік у Запорізькій областіЗапоріжжя
Подарунок місту на День Незалежності: у Запоріжжі відкриють новий міст
Подарунок місту на День Незалежності: у Запоріжжі відкриють новий містАвто
Відраза на все життя: жителька Запоріжжя купила ковбасу з хробаками всередині (фото і відео)
Відраза на все життя: жителька Запоріжжя купила ковбасу з хробаками всередині (фото і відео)Запоріжжя

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти