У Запоріжжі спалахнула масштабна пожежа: загинули три людини (фото)

Причиною могло стати необережне поводження з вогнем при палінні

Ввечері 4 квітня, в Запоріжжі спалахнула пожежа в п'ятиповерхівці – загинули три людини.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України в Запорізькій області.

Рятувальники, які прибули на місце, встановили, що в кімнаті квартири горять домашні речі на загальній площі 20 кв. м. о 23:25 вони локалізували пожежу, а о 23:45 – повністю ліквідували і провели розбір та проливку конструкцій для запобігання повторного загоряння.

"У ході ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіла 3-х осіб без ознак життя. Ними виявилися жінка, 1937 р.н., чоловіки, 1973 і 1970 р.н.", – йдеться в повідомленні.

Попередньо відомо, що причиною пожежі могло стати необережне поводження з вогнем при палінні. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі стався вибух газу в триповерховому житловому будинку. В результаті померла одна людина, ще двоє знаходяться в лікарні в стані середньої тяжкості. З аварійного під'їзду будинку тимчасово відселили 34 людини.

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