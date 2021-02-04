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У Запоріжжі зайнялася інфекційна лікарня: є загиблі

4 лютого, 01:25

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Пожежу в лікувальному корпусі медзакладу вдалося загасити

Слідом за пожежею на найбільшій в країні теплоелектростанції в Запорізькій області сталася нова аварія – займання в 2 обласній інфекційній лікарні на Гвардійському бульварі в Запоріжжі.

Про це повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Пожежа на першому поверсі п'ятиповерхової будівлі лікувального корпусу почалася 23:25 3 лютого. В кінцевому підсумку вогонь охопив 50 м. кв площі лікарні.

В результаті НП чотири особи загинули і ще двоє постраждали, але в якому стані вони знаходяться, не уточнюється.

Рятувальникам вдалося евакуювати сімох осіб.

Вогонь гасили 58 працівника і 15 одиниць техніки ДСНС.

У Telegram-каналі its_zp було опубліковано відео з місця подій:

Нагадаємо, в жовтні минулого року в Харкові загорілася обласна клінічна лікарня.

А в січні сталася пожежа в харківському будинку для літніх людей. Жертвами трагедії стали 25 осіб. Головні версії займання: підпал, необережне поводження з вогнем у побуті і електроприладами, а також замикання електромережі.

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Запоріжжя лікарні пожежа

Джерело: Сьогодні

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