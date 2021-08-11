У Запорізькій області хотіли створити фейковий органи влади. СБУ провела обшуки

У Мелітополі Запорізької області СБУ вже другий раз заблокувала створення фейкових органів самоврядування. Організатори схеми закликали громадян не визнавати українські органи влади.
Про це розповіли в пресслужбі СБУ.
За даними правоохоронців, кілька місцевих жителів планували створити фейковий орган самоврядування, щоб розхитати обстановку в регіоні. Для цього вони провели фіктивні "установчі" збори і обрали так званого "уповноваженого громадою".
Щоб залучити однодумців, людям обіцяли скасувати податки і зробити їх непідсудними.
Під час обшуків у підозрюваних вилучили печатку псевдодержавної організації, комп'ютерну техніку та документи з доказами злочину.
Як можуть покарати порушників?
Правоохоронці почали кримінальне провадження за фактом самовільного присвоєння владних повноважень або звання службової особи.
У Кримінальному кодексі України вказано, що передбачені такі заходи:
- штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
- арешт на строк до шести місяців;
- обмеження волі на строк до трьох років.
Нагадаємо, раніше в Запоріжжі вже намагалися створити фейкову міськраду. Зловмисники пропонували гроші за крісло "депутата".
Також нагадаємо, у Хмельницькому група людей створила фейкову міську раду.
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