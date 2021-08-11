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У Запорізькій області хотіли створити фейковий органи влади. СБУ провела обшуки

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
11 серпня, 15:08
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Щоб отримати прихильність місцевих жителів, зловмисники обіцяли їм "золоті гори"
В офісі самопроголошеної "влади" знайшли документи і печатки. Колаж "Сьогодні"
В офісі самопроголошеної "влади" знайшли документи і печатки. Колаж "Сьогодні"

У Мелітополі Запорізької області СБУ вже другий раз заблокувала створення фейкових органів самоврядування. Організатори схеми закликали громадян не визнавати українські органи влади.

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Про це розповіли в пресслужбі СБУ.

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За даними правоохоронців, кілька місцевих жителів планували створити фейковий орган самоврядування, щоб розхитати обстановку в регіоні. Для цього вони провели фіктивні "установчі" збори і обрали так званого "уповноваженого громадою".

Правоохоронці вже почали розслідування. Фото: СБУ

Щоб залучити однодумців, людям обіцяли скасувати податки і зробити їх непідсудними.

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Під час обшуків у підозрюваних вилучили печатку псевдодержавної організації, комп'ютерну техніку та документи з доказами злочину.

Як можуть покарати порушників?

Правоохоронці почали кримінальне провадження за фактом самовільного присвоєння владних повноважень або звання службової особи.

У Кримінальному кодексі України вказано, що передбачені такі заходи:

  • штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
  • арешт на строк до шести місяців;
  • обмеження волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, раніше в Запоріжжі вже намагалися створити фейкову міськраду. Зловмисники пропонували гроші за крісло "депутата".

Також нагадаємо, у Хмельницькому група людей створила фейкову міську раду.

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