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У Запорізькій області зняли величезне повітряне цунамі: вражаюче відео

5 липня 2021 15:05

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Незвичне явище з'являється перед початком бурі або грози, це грозовий фронт, що переходить у шторм

У Приморську Запорізької області місцеві жителі помітили рідкісне природне явище – повітряне цунамі. Незвичайну хмару зняли за кілька хвилин до початку негоди

Відео опублікувало місцеве видання ria-m.tv.

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Називається воно так через зовнішню схожість з небезпечним морським або океанським цунамі. Але насправді зловісна хмара – шквальний воріт. Це локальний грозовий фронт, що переходить у шторм.

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"З дитинства такого не бачила", "Захоплююче видовище", "Одночасно красиво і страшно" – коментують явище очевидці.

Нагадаємо, по Херсонській області пройшовся торнадо. Сильний вітер повалив дерева, позривав дахи з будинків і пошкодив паркани.

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Крім того, минулої осені в Херсонській області пронісся потужний торнадо.У результаті удару стихії населений пункт Велика Олександрівка отримав серйозну шкоду.

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