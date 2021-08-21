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Смердить, печаль: туристи знову потопають в морі медуз в Кирилівці

Ксенія Кадушкіна Ксенія Кадушкіна Редактор
21 серпня, 16:06
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Відпочиваючі намагаються зіпсовану відпустку сприймати з гумором
Медузи знову атакують відпочиваючих
Медузи знову атакують відпочиваючих / Фото: Сьогодні

У відомому українському курортному селищі Кирилівка (Запорізька область) знову спостерігається нашестя медуз і стоїть нестерпний запах. Про це повідомляє Telegram-канал РІА Мелітополь, публікуючи відгуки туристів.

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"Приїхали на відпочинок. Прекрасна погода і жахливе море. Смердить, печаль", – розповіла авторка одного такого відео.

У ролику можна побачити, що медуз не стає менше. Морські мешканці продовжують атакувати відпочиваючих. Туристи нарікають, що не тільки не можуть купуватися через неприємне сусідство з морськими мешканцями, але навіть проводити час на пляжі важко через сильний запах.

Не можеш вирішити проблему – посмійся над нею

Відпочиваючі зрозуміли, що відпочинок вийшов не таким, як вони планували, тому ситуацію сприймають з гумором. Туристи жартують, що "медуз немає майже", маючи на увазі зворотне.

"Кирилівка, Федотка. Медуз немає, ну майже", – написав один з них.

Не медузами єдиними

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В цьому році Кирилівка страждає не тільки від навали медуз – відпочинок псує аномальна кількість комарів . За один такий похід до моря ввечері можна отримати кілька десятків укусів.

Проблема з аномальною кількістю комарів не тільки в Кирилівці. Сильно страждають від нашестя комах і в Бердянську Запорізької області, і в Генічеську Херсонської області.

Місцеві підприємці скаржаться, що курортний сезон зривається. А місцева влада запевняє, що труять комарів. Однак проблема в погодних умовах: мовляв, дощі змили отруту.

Нагадаємо, в курортній Кирилівці Запорізької області після кожного, вже навіть невеликого шторму, топить Федотову косу. Прогулянкова вулиця перетворюється в брудне болото.

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